Армия рф потеряла до батальона военных КНДР только возле одного села в Курской области - Зеленский
Киев • УНН
В районе села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. На Покровском направлении продолжаются жесткие бои.
В боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Как сообщил Глава государства, сегодня подробно докладывал Главком Сырский относительно наших действий на фронте.
«По всей линии фронта продолжаются жесткие бои, и наиболее горячо на Покровском направлении. Оккупант продолжает тратить безумное количество своих людей в штурмах», - сообщил Зеленский.
Кроме того, Главком доложил также по ситуации в Курской области.
«В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо», - резюмировал Зеленский.
107 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении отражено 22 атаки, на Курщине - 94 янв. 2025, 14:47 • 19890 просмотров