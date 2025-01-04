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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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107 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении отражено 22 атаки, на Курщине - 9

107 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении отражено 22 атаки, на Курщине - 9

Киев  •  УНН

 • 4487 просмотра

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На фронте произошло 107 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском, Лиманском и Времовском направлениях. Украинские защитники отбили многочисленные атаки противника, в частности на Курщине - 9 атак захватчиков.

С начала суток на фронте произошло 107 боевых столкновений. Горячо на Покровском, Лиманском и Времовском направлениях. На Курщине украинские защитники отбили девять атак захватчиков, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.  

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Малые Проходы, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загризово.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Першотравневого, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили семь атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клищеевки и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки, где Силы обороны отбили пять штурмов россиян, сейчас продолжаются еще два боестолкновения.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 22 атаки противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Дачного на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито девять атак оккупационной армии, пять атак продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник совершил 11 попыток продвинуться вперед вблизи Дачного и Янтарного. Враг нанес авиационный удар по Темировке и Бурлацкому, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Курщине украинские защитники отбили девять атак захватчиков, пять боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара девятью управляемыми бомбами и совершил 140 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага3 янв. 2025, 05:43 • 104432 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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