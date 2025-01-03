Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1080 военных и 14 бронемашин в Украине. Общие потери рф с начала войны составили около 793250 человек.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1080 военных. Силы обороны также уничтожили ряд вражеской техники, в частности 14 бронемашин и танк. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава / personnel - около / about 793250 (+1080) человек,
- танков - 9677 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 20070 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 21555 (+3) ед,
- РСЗО - 1257 (+1) ед,
- средства ППО - 1032 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 330 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21249 (+49),
- крылатые ракеты - 3003 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32770 (+41) ед,
- специальная техника - 3675 (+0).
Оккупанты на Херсонщине фиксируют увеличение сломанной техники из-за саботажа2 янв. 2025, 18:06 • 20088 просмотров