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Ще плюс 1080 російських окупантів і 14 бронемашин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 105285 перегляди

За минулу добу російська армія втратила 1080 військових та 14 бронемашин в Україні. Загальні втрати рф з початку війни сягнули близько 793250 осіб.

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1080 військових. Сили оборони також знищили низку ворожої техніки, зокрема 14 бронемашин і танк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно склали:

- особового складу / personnel ‒ близько/ about 793250 (+1080) осіб,

- танків ‒ 9677 (+1) од,

- бойових броньованих машин ‒ 20070 (+14) од,

- артилерійських систем – 21555 (+3) од,

- РСЗВ – 1257 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

- літаків – 369 (+0) од,

- гелікоптерів – 330 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49),

- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,

- спеціальна техніка ‒ 3675 (+0).

Окупанти на Херсонщині фіксують збільшення зламаної техніки через саботаж02.01.25, 20:06 • 24852 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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