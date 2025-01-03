Ще плюс 1080 російських окупантів і 14 бронемашин: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1080 військових та 14 бронемашин в Україні. Загальні втрати рф з початку війни сягнули близько 793250 осіб.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1080 військових. Сили оборони також знищили низку ворожої техніки, зокрема 14 бронемашин і танк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 793250 (+1080) осіб,
- танків ‒ 9677 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20070 (+14) од,
- артилерійських систем – 21555 (+3) од,
- РСЗВ – 1257 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+0).
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