Генеральний штаб Збройних сил України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18355 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129817 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123764 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125198 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124006 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127212 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190463 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163967 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

За оцінками британської розвідки, загальні втрати росіян в Україні з початку 2025 року сягнули близько 138 000 вбитими та пораненими. У березні 2025 року щоденні втрати становили 1300 осіб.

Війна • 14 квітня, 10:52 • 90086 перегляди

За добу 158 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше - карти

Протягом 13 квітня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Ворог завдав 128 авіаційних ударів та залучив 3462 дрони-камікадзе.

Війна • 14 квітня, 05:38 • 3688 перегляди

117 бойових зіткнень на фронті: рф завдала 93 авіаудари та залучила дрони-камікадзе

Протягом 13 квітня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. рф завдала 93 авіаційних удари та використала 1235 дронів-камікадзе, здійснивши близько 5000 обстрілів.

Війна • 13 квітня, 20:35 • 5370 перегляди

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

Війна • 13 квітня, 15:12 • 2814 перегляди

120 зіткнень, 135 авіаударів, понад 6600 обстрілів за добу: карти Генштабу ЗСУ

12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.

Війна • 13 квітня, 05:38 • 4576 перегляди

Втрати ворога: ліквідовано 1220 військових, знищено 12 танків та 33 ББМ

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за добу російські окупанти втратили 1220 військових. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерійські системи.

Війна • 13 квітня, 04:49 • 4704 перегляди

ЗСУ порказали ефектне відбиття штурму росіян на Торецькому напрямку: ворог використовував "буханки"

Російські окупанти атакували позиції ЗСУ на Торецькому напрямку, використовуючи переобладнані "буханки" без броні. Атаку відбили, завдавши значних втрат противнику.

Війна • 12 квітня, 22:39 • 2904 перегляди

Майже 100 боїв за день: рф завдала 87 авіаударів та здійснила 5000 обстрілів - Генштаб ЗСУ

Протягом 12 квітня на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. рф завдала 87 авіаційних ударів, застосувала понад 800 дронів-камікадзе та здійснила близько 5000 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 19:16 • 2890 перегляди

На фронті 149 боєзіткнень: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 06:01 • 10925 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російської армії за минулу добу, 11 квітня: 1240 бійців та понад 270 одиниць озброєння і техніки. Знищено 11 танків та 49 артсистем.

Війна • 12 квітня, 05:23 • 15272 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: 126 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень. Російські війська завдали 56 авіаційних ударів, використали понад 900 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів.

Війна • 11 квітня, 19:45 • 7117 перегляди

Понад третина боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, третина з яких припала на Покровський напрямок. Ворог завдав 106 авіаційних ударів та здійснив близько шести тисяч обстрілів.

Війна • 11 квітня, 05:26 • 4280 перегляди

85 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

З початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Торецькому напрямках, де ворог активно намагається прорвати оборону.

Війна • 10 квітня, 15:50 • 11345 перегляди

Не відповідає дійсності: у Генштабі спростували переведення Сухаревського

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.

Війна • 10 квітня, 13:47 • 5316 перегляди

149 боїв за добу, найбільше - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Минулої доби на фронті відбулося 149 боїв, понад половина з них - на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках. Ворог завдав 94 авіаудари та здійснив понад 6300 обстрілів.

Війна • 10 квітня, 06:00 • 10411 перегляди

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 10 квітня російська армія втратила 1420 осіб. Також знищено танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу техніку.

Війна • 10 квітня, 05:01 • 18216 перегляди

Окупанти інтенсивно атакують Покровський та Лиманський напрямок - Генштаб

Протягом 9 квітня на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень, 26 з яких на Покровському напрямку та 21 - на Лиманському. Ворог завдав 62 авіаудари та здійснив майже 5000 обстрілів.

Війна • 9 квітня, 19:49 • 7437 перегляди

Понад третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

За минулу добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, третина з яких припала на Покровський напрямок. Українські війська відбили численні атаки ворога на різних ділянках фронту.

Війна • 9 квітня, 05:59 • 4418 перегляди

Втрати окупантів: знищено 1270 військових - Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, за добу російська армія втратила 1270 військових. Також знищено танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу ворожу техніку.

Війна • 9 квітня, 04:28 • 4557 перегляди

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.

Війна • 8 квітня, 05:59 • 4992 перегляди

Втрати ворога: ліквідовано 1290 військових, знищено танки та іншу техніку

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 квітня 2025 року, втрати російських окупантів склали 1290 військових. Також знищено танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу ворожу техніку.

Війна • 8 квітня, 04:44 • 130070 перегляди

За добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Війна • 7 квітня, 05:42 • 5269 перегляди

Втрати ворога: кількість загиблих на війні в Україні росіян перевалила за 925 тисяч

Протягом 6 квітня російська армія втратила 1350 солдатів та 15 крилатих ракет. Загальні втрати ворога перевищили 925000 осіб.

Війна • 7 квітня, 05:18 • 4944 перегляди

Найгарячіше на Покровському напрямку: за добу на фронті відбулося 135 боєзіткнень

6 квітня на фронті відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Ворог завдав 63 авіаудари та залучив 718 дронів.

Війна • 6 квітня, 19:35 • 15261 перегляди

На низці напрямків Донеччини ворог намагається потіснити захисників України: від початку доби понад 70 бойових зіткнень - Генштаб

російські війська намагаються прорвати оборону на Донеччині, особливо на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Тривають запеклі бої, українські військові стримують натиск ворога.

Війна • 6 квітня, 14:53 • 18701 перегляди

На фронті за добу 178 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.

Війна • 6 квітня, 06:00 • 10286 перегляди

Втрати ворога за добу: ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян та знищили 13 танків

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 5 квітня російська армія втратила 1330 солдатів та 13 танків. Загальні втрати ворога з початку війни склали понад 923 тисячі осіб.

Війна • 6 квітня, 04:26 • 8938 перегляди

Понад 150 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Протягом 05 квітня на фронті відбулося 152 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари.

Війна • 5 квітня, 19:24 • 15001 перегляди

Генштаб спростував брехню рф про порушення Україною "енергетичного перемирʼя"

У Генштабі ЗСУ спростували фейки рф про атаки України на енергетичні об'єкти. Сили оборони завдають удари лише по військових цілях окупантів, а росіяни нищать цивільну інфраструктуру.

Війна • 5 квітня, 16:08 • 19563 перегляди

Від початку доби фронті сталося 112 зіткнень - в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.

Війна • 5 квітня, 14:25 • 15035 перегляди