Генеральний штаб Збройних сил України

Від початку доби фронті сталося 112 зіткнень - в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.