Генеральний штаб Збройних сил України

За оцінками британської розвідки, загальні втрати росіян в Україні з початку 2025 року сягнули близько 138 000 вбитими та пораненими. У березні 2025 року щоденні втрати становили 1300 осіб.
Протягом 13 квітня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Ворог завдав 128 авіаційних ударів та залучив 3462 дрони-камікадзе.
Протягом 13 квітня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. рф завдала 93 авіаційних удари та використала 1235 дронів-камікадзе, здійснивши близько 5000 обстрілів.
Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.
12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за добу російські окупанти втратили 1220 військових. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерійські системи.
Російські окупанти атакували позиції ЗСУ на Торецькому напрямку, використовуючи переобладнані "буханки" без броні. Атаку відбили, завдавши значних втрат противнику.
Протягом 12 квітня на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. рф завдала 87 авіаційних ударів, застосувала понад 800 дронів-камікадзе та здійснила близько 5000 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.
Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російської армії за минулу добу, 11 квітня: 1240 бійців та понад 270 одиниць озброєння і техніки. Знищено 11 танків та 49 артсистем.
Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень. Російські війська завдали 56 авіаційних ударів, використали понад 900 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів.
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, третина з яких припала на Покровський напрямок. Ворог завдав 106 авіаційних ударів та здійснив близько шести тисяч обстрілів.
З початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Торецькому напрямках, де ворог активно намагається прорвати оборону.
Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.
Минулої доби на фронті відбулося 149 боїв, понад половина з них - на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках. Ворог завдав 94 авіаудари та здійснив понад 6300 обстрілів.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 10 квітня російська армія втратила 1420 осіб. Також знищено танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу техніку.
Протягом 9 квітня на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень, 26 з яких на Покровському напрямку та 21 - на Лиманському. Ворог завдав 62 авіаудари та здійснив майже 5000 обстрілів.
За минулу добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, третина з яких припала на Покровський напрямок. Українські війська відбили численні атаки ворога на різних ділянках фронту.
За даними Генштабу ЗСУ, за добу російська армія втратила 1270 військових. Також знищено танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу ворожу техніку.
Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 квітня 2025 року, втрати російських окупантів склали 1290 військових. Також знищено танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу ворожу техніку.
Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Протягом 6 квітня російська армія втратила 1350 солдатів та 15 крилатих ракет. Загальні втрати ворога перевищили 925000 осіб.
6 квітня на фронті відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Ворог завдав 63 авіаудари та залучив 718 дронів.
російські війська намагаються прорвати оборону на Донеччині, особливо на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Тривають запеклі бої, українські військові стримують натиск ворога.
Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом 5 квітня російська армія втратила 1330 солдатів та 13 танків. Загальні втрати ворога з початку війни склали понад 923 тисячі осіб.
Протягом 05 квітня на фронті відбулося 152 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари.
У Генштабі ЗСУ спростували фейки рф про атаки України на енергетичні об'єкти. Сили оборони завдають удари лише по військових цілях окупантів, а росіяни нищать цивільну інфраструктуру.
Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.