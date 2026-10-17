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Скільки російських військових та техніки ліквідували ЗСУ на фронті протягом доби

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

За добу російська армія втратила 1950 військових, 1396 дронів, 24 артсистеми та 329 автомобілів. Загальні втрати РФ перевищили 1,56 млн осіб.

Скільки російських військових та техніки ліквідували ЗСУ на фронті протягом доби

За минулу добу, 16 жовтня, Сили оборони України ліквідували та поранили ще 1950 російських військовослужбовців. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 562 970 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними українського командування, протягом доби російська армія також втратила 1396 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 артилерійські системи та чотири реактивні системи залпового вогню.

Крім того, українські військові знищили один танк, дві бойові броньовані машини, два засоби протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси та 329 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати російської армії станом на 17 жовтня

Від початку повномасштабної війни росія втратила 12 415 танків, 25 554 бойові броньовані машини, 51 266 артилерійських систем, 2221 РСЗВ та 1710 засобів протиповітряної оборони.

Втрати російської авіації становлять 449 літаків і 356 гелікоптерів. Також українські військові знищили 566 986 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 5130 крилатих ракет.

путін заявив про створення 660-кілометрової "зони безпеки" на території України але відмовився її обговорювати17.10.26, 06:38 • 1748 переглядiв

Степан Гафтко

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