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путін заявив про створення 660-кілометрової "зони безпеки" на території України але відмовився її обговорювати

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

путін заявив про створення 660-кілометрової буферної зони вздовж кордону з Україною. росія не хоче обговорювати її на мирних переговорах.

путін заявив про створення 660-кілометрової "зони безпеки" на території України але відмовився її обговорювати

російський диктатор володимир путін заявив, що росія створює так звану "зону безпеки" на території України вздовж спільного кордону. За його словами, питання існування цієї зони не підлягатиме обговоренню під час можливих мирних переговорів із Києвом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час відвідування командного пункту російських військ путін пояснив створення буферної зони операцією ЗСУ в курській області у 2024-2025 роках. Він стверджує, що російська армія вже виконує поставлене завдання.

Наша мета – забезпечити абсолютну безпеку прикордонних регіонів росії в майбутньому, і ми не плануємо робити це предметом потенційних мирних переговорів з Україною

– заявив путін.

кремль претендує на території Сумської та Харківської областей

Речник кремля дмитро пєсков повідомив, що запланована протяжність так званої "зони безпеки" становить 660 кілометрів. За його твердженням, російські війська вже контролюють близько 70% цієї ділянки. Водночас він не уточнив, наскільки глибоко зона має простягатися на українську територію.

Реалізація таких планів передбачає захоплення територій Сумської та Харківської областей, які росія навіть формально не оголошувала анексованими. Раніше путін неодноразово говорив про необхідність буферної зони, однак уперше заявив, що її існування не може бути предметом переговорів.

Під час виступу диктатор також стверджував, що російським військам залишилося захопити трохи більше 10% Донецької та 16,5% Запорізької областей. Ці цифри є твердженнями російської сторони.

Заяви путіна пролунали на тлі активізації дипломатичних контактів між москвою та Вашингтоном після домовленостей щодо експорту російського дизельного палива. Водночас росія продовжує удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі, а Україна атакує військові й промислові об'єкти на російській території.

Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ17.10.26, 02:16 • 12218 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Reuters
Вашингтон
Україна