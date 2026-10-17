Путин заявил о создании 660-километровой «зоны безопасности» на территории Украины, но отказался её обсуждать
Киев • УНН
Путин заявил о создании 660-километровой буферной зоны вдоль границы с Украиной. Россия не хочет обсуждать её на мирных переговорах.
Российский диктатор владимир путин заявил, что Россия создает так называемую "зону безопасности" на территории Украины вдоль общей границы. По его словам, вопрос существования этой зоны не будет подлежать обсуждению во время возможных мирных переговоров с Киевом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Во время посещения командного пункта российских войск путин объяснил создание буферной зоны операцией ВСУ в курской области в 2024–2025 годах. Он утверждает, что российская армия уже выполняет поставленную задачу.
Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных регионов России в будущем, и мы не планируем делать это предметом потенциальных мирных переговоров с Украиной
кремль претендует на территории Сумской и Харьковской областей
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что запланированная протяженность так называемой "зоны безопасности" составляет 660 километров. По его утверждению, российские войска уже контролируют около 70% этого участка. В то же время он не уточнил, насколько глубоко зона должна простираться на украинскую территорию.
Реализация таких планов предусматривает захват территорий Сумской и Харьковской областей, которые Россия даже формально не объявляла аннексированными. Ранее путин неоднократно говорил о необходимости буферной зоны, однако впервые заявил, что ее существование не может быть предметом переговоров.
Во время выступления диктатор также утверждал, что российским войскам осталось захватить чуть более 10% Донецкой и 16,5% Запорожской областей. Эти цифры являются утверждениями российской стороны.
Заявления путина прозвучали на фоне активизации дипломатических контактов между москвой и Вашингтоном после договоренностей об экспорте российского дизельного топлива. В то же время Россия продолжает наносить удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре, а Украина атакует военные и промышленные объекты на российской территории.
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