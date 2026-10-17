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Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ

Киев • УНН

 • 11305 просмотра

Американцы критикуют закупку российского дизельного топлива и возможные ограничения Starlink для Украины. Эксперты опасаются уступок Москве.

Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ

Последние решения президента США Дональда Трампа в отношении России вызывают недоумение среди американцев. Речь идет о договоренностях по закупке российского дизельного топлива и сообщениях об ограничении спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет УНН.

Детали

Американцы, которых журналисты опросили возле Белого дома, раскритиковали решение Трампа относительно российского топлива. По их мнению, такие закупки могут помочь Москве финансировать войну против Украины, тогда как США способны обеспечивать собственные потребности.

Я думаю, что мы снисходительно относимся к России. Мы должны быть жесткими с ними и положить конец этой войне

– заявил один из опрошенных американцев по имени Пол.

В США обеспокоены возможными уступками Москве

Дополнительные вопросы вызвало сообщение Reuters о том, что приказ ограничить работу спутниковой связи Starlink для Украины якобы поступил из Белого дома. Сам Трамп отрицает, что санкционировал такое решение. В то же время украинские военные сообщают о перебоях со связью, а президент Владимир Зеленский заявил, что ее работа до сих пор не полностью восстановлена.

Вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман считает, что подобные действия Вашингтона могут ослабить переговорные позиции Украины и снизить готовность России к компромиссам.

Россияне будут менее склонны соглашаться на компромиссы, поскольку будут считать, что Белый дом на их стороне

– объяснил эксперт.

Как отмечает LRT, сближение Трампа с Москвой не приносит ему очевидных политических преимуществ. Россия остается непопулярной среди американцев, а решения президента вызывают недовольство даже среди части республиканцев в Конгрессе. При этом объемы российского дизельного топлива, предусмотренные договоренностью, оцениваются как недостаточные для существенного снижения цен в США.

"В какой-то момент я всё раскрою": Трамп пообещал обнародовать неизвестные детали войны Украины и россии16.10.26, 22:21 • 3400 просмотров

Степан Гафтко

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Старлинк
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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Украина