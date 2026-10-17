Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ
Київ • УНН
Американці критикують закупівлю російського дизпалива та можливі обмеження Starlink для України. Експерти побоюються поступок москві.
Останні рішення президента США Дональда Трампа щодо росії викликають нерозуміння серед американців. Йдеться про домовленості щодо закупівлі російського дизельного палива та повідомлення про обмеження супутникового зв'язку Starlink для України. Про це повідомляє литовський мовник LRT, пише УНН.
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Американці, яких опитали журналісти поблизу Білого дому, розкритикували рішення Трампа щодо російського пального. На їхню думку, такі закупівлі можуть допомогти москві фінансувати війну проти України, тоді як США здатні забезпечувати власні потреби.
Я думаю, що ми поблажливо ставимося до росії. Ми повинні бути жорсткими з ними та покласти край цій війні
У США занепокоєні можливими поступками москві
Додаткові питання викликало повідомлення Reuters про те, що наказ обмежити роботу супутникового зв'язку Starlink для України нібито надійшов із Білого дому. Сам Трамп заперечує, що санкціонував таке рішення. Водночас українські військові повідомляють про перебої зі зв'язком, а президент Володимир Зеленський заявив, що його роботу досі не повністю відновлено.
Віцепрезидент Американської ради зовнішньої політики Ілан Берман вважає, що подібні дії Вашингтона можуть послабити переговорні позиції України та зменшити готовність росії до компромісів.
росіяни будуть менш схильні погоджуватися на компроміси, бо вважатимуть, що Білий дім на їхньому боці
Як зазначає LRT, зближення Трампа з москвою не приносить йому очевидних політичних переваг. росія залишається непопулярною серед американців, а рішення президента викликають невдоволення навіть серед частини республіканців у Конгресі. При цьому обсяги російського дизельного палива, передбачені домовленістю, оцінюються як недостатні для суттєвого зниження цін у США.
"У якийсь момент я все розкрию": Трамп пообіцяв оприлюднити невідомі деталі війни України та росії16.10.26, 22:21 • 2352 перегляди