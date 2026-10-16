"У якийсь момент я все розкрию": Трамп пообіцяв оприлюднити невідомі деталі війни України та росії

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що володіє певними подробицями щодо війни росії проти України, які згодом має намір оприлюднити. Так американський лідер відповів на запитання журналіста про свої заклики до зміни українського керівництва та відповідальність російського диктатора володимира путіна за початок війни, передає УНН.

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Під час спілкування з пресою журналіст нагадав американському президенту про його критику українських ударів по території росії та попередні висловлювання щодо необхідності зміни президента України. Зокрема, медійник поцікавився, чи не забув Трамп, що саме володимир путін розпочав війну проти України.

У відповідь американський лідер заявив, що володіє інформацією, яку поки не готовий оприлюднити.

"Знаєте, мені відомі подробиці, гаразд? І в якийсь момент я оприлюдню ці подробиці. Але мене нічого не хвилює, окрім одного: я хочу, щоб ця війна нарешті закінчилася", — заявив Трамп.

Президент США вкотре наголосив на значних людських втратах унаслідок бойових дій. За його твердженням, у середньому щомісяця на війні гинуть близько 25 тисяч військовослужбовців, а минулого місяця кількість загиблих нібито сягнула 32 тисяч. Незалежного підтвердження цих цифр він не навів.

Трамп також зазначив, що продовжує переговори як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським лідером володимиром путіним.

"Я думаю, що обидва лідери, а я веду переговори з ними обома, також хочуть, щоб ця війна закінчилася. І я думаю, що вона закінчиться. Це все, що мене хвилює. Я хочу, щоб ця війна закінчилася", — додав американський президент США.

При цьому Трамп не уточнив, які саме подробиці має намір розкрити та коли це може статися. Також він не дав прямої відповіді на запитання щодо відповідальності путіна за розв'язання повномасштабної війни.

Контекст

Раніше Трамп неодноразово критикував українського президента Володимира Зеленського, зокрема через його позицію щодо мирних переговорів із росією. Крім того, американський лідер висловлював невдоволення українськими ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі, пов'язуючи їх із підвищенням світових цін на енергоносії.

Водночас Україна наголошує, що удари по російських військових та енергетичних об'єктах, які забезпечують агресію, є відповіддю на систематичні атаки росії по українських містах та критичній інфраструктурі.