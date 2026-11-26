У лівійському порту Бенгазі після знищення російського ракетного корвета "Меркурій" почали посилювати захист гавані, де перебувають інші судна з військовими вантажами рф. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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На супутникових знімках, які з'явилися після операції Служби безпеки України в Середземному морі, зафіксували затонулий російський корвет та заходи з блокування гавані.

За оцінкою аналітиків, посилення заходів безпеки може свідчити про побоювання нових атак, оскільки в порту залишаються вантажні судна, які супроводжував "Меркурій".

Що перевозили російські судна

За інформацією Defense Express, судна російського "тіньового флоту" перевозили вантажівки, бронеавтомобілі типу MRAP та бойові машини піхоти.

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Імовірно, військова техніка призначалася для російського Африканського корпусу, забезпечення якого здійснювалося, зокрема, через порт Бенгазі.

Аналітики також звернули увагу на судно ASCALON, яке зазнало пошкоджень під час української операції. Раніше його помітили в Ленінградській області під час завантаження військової техніки.

Таким чином, за оцінкою видання, заходи із захисту гавані можуть бути пов'язані не із затонулим корветом, а з намаганням убезпечити інші російські судна та їхні військові вантажі.

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