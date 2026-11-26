В Україні шахраї створюють підроблені сторінки сервісних центрів МВС у соціальних мережах, пропонуючи оформити посвідчення водія та документи на автомобілі в обхід офіційної процедури. Про це попереджають Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС, пише УНН.

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Зловмисники копіюють назви та логотипи державних установ, щоб викликати довіру потенційних клієнтів. Вони обіцяють отримання водійських посвідчень без навчання та складання іспитів, оформлення документів через "знайомих" або їх доставку поштою.

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У результаті громадяни ризикують не лише втратити гроші, а й отримати підроблені документи та зіткнутися з кримінальною відповідальністю.

Як не стати жертвою шахраїв

Правоохоронці рекомендують користуватися виключно офіційними ресурсами сервісних центрів МВС, Кабінетом водія та застосунком "Дія". Також необхідно перевіряти адреси сайтів і сторінок у соціальних мережах, не переказувати гроші незнайомцям та не передавати їм персональні документи чи банківські дані.

У Кіберполіції нагадали, що використання завідомо підроблених документів є кримінальним правопорушенням, відповідальність за яке передбачає ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Громадян, які виявили фейкові сторінки або сайти сервісних центрів МВС, закликають повідомляти про них Кіберполіцію.

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