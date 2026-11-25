У росії офіційно почали зображати Кримський міст без зруйнованої українськими ударами арки
Київ • УНН
Мінтранс рф показав Кримський міст лише з однією залізничною аркою після трьох українських атак. Терміни відновлення невідомі.
Міністерство транспорту росії змінило зображення Кримського мосту на офіційній інфографіці, залишивши лише одну залізничну арку. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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На опублікованій 24 листопада інфографіці з рекомендаціями щодо поїздок до окупованого Криму та у зворотному напрямку міст зобразили лише з однією 227-метровою аркою. Водночас ще 19 листопада, вже після українських ударів, російське відомство використовувало зображення конструкції з двома арками.
Мінтранс рф запропонував по 5 способів дістатися півострова та залишити його. Однак усі вони передбачають використання залізниці, оскільки автомобільна частина мосту зруйнована, а авіасполучення російська влада призупинила ще в лютому 2022 року.
Відновлення мосту може тривати роками
За інформацією видання, уламки зруйнованих конструкцій також практично унеможливили проходження суден із Чорного моря в Азовське через Керч-Єнікальський канал.
Міністр транспорту рф дмитро ядров визнав, що наразі російська влада не може назвати навіть приблизних термінів повного відновлення мосту. Фахівці продовжують обстежувати пошкоджені конструкції.
Загалом із 16 до 19 листопада Кримський міст зазнав 3 українських атак. Унаслідок найруйнівнішої з них, за даними видання, у Керченську протоку обвалилися арка та 270 метрів автомобільного полотна.
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