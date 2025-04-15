В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.
У Керчі, Феодосії, Судаку та Євпаторії відключили мобільний зв'язок та інтернет. При спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення "не зареєстровано в мережі".
Після аварії російських танкерів у Керченській протоці зібрано 578 тонн забрудненого піску і ґрунту. Обстежують 525 км берега від Керчі до села Портове, очищено 197 км.
Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазутна пляма рухається до Ялти. Місцеві жителі знаходять забруднених птахів, яких доставляють до зоопарку "Сказка" для лікування.
Окупанти залучають студентів для прибирання мазуту на узбережжі Чорного моря після аварії двох російських танкерів. Небезпечні роботи проводяться без захисного спорядження, а на березі знаходять мертвих червонокнижних китів.
На берегах Краснодарського краю виявили 13 мертвих дельфінів після розливу мазуту з двох російських танкерів. У дихальних шляхах однієї азовки знайшли сліди мазуту, експерти вважають це масовим викидом.
Після аварії російських танкерів у Керченській протоці стався масштабний витік мазуту. Загинуло 11 дельфінів та 143 птахи, а нафтова пляма продовжує поширюватися морем.
Моніторингова група виявила численні мазутні плями біля берегів Керчі після аварії російських танкерів. Внаслідок екологічної катастрофи загинуло 11 дельфінів та 143 птахи.
На узбережжі новоросійська виявили 8 мертвих дельфінів після розливу мазуту з танкерів. Загалом загинуло 11 дельфінів та 143 птахи, екологи прогнозують 1,5 роки на очищення території.
Група морських дронів "Sea Baby" атакувала російські вертольоти та літаки в Керченській бухті. В результаті бою є вбиті та поранені серед росіян, а ворожі вертольоти зазнали значних пошкоджень.
У центрі Керчі зник мобільний інтернет після серії вибухів біля суднобудівного заводу "Затока". Окупанти перекрили Кримський міст.
Окупанти перекрили рух Кримським мостом, у Керчі чути вибухи в районі суднобудівного заводу "Затока". У Керченській протоці повідомляють про можливу появу українських морських дронів.
Окупаційний суд Криму засудив 45-річного чоловіка до 15 років ув'язнення за нібито передачу СБУ координат російських сил ППО. Засуджений нібито надсилав дані через месенджер у вересні 2023 року.
Фрагменти бонових загороджень, встановлених Росією для захисту Керченського мосту, плавають біля берегів Керчі. Росія посилює оборону мосту, збільшуючи кількість барж та встановлюючи додаткові загородження.
У кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути звуки вибухів вночі 7 жовтня. Повідомляється про 7 вибухів і постріли в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про вибухи в Сімферополі.
У тимчасово окупованій Керчі пролунали щонайменше чотири вибухи. Окупаційна влада Криму заявляє про військові навчання, але місцеві жителі повідомляють про ракетну небезпеку.
Над Керчю та східним Кримом зафіксовано сильний смог з обмеженою видимістю. Жовтуватий серпанок висить над містом та Керченською протокою, але влада не коментує причини цього явища.
На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.
Перед Керченським мостом з боку росії утворилася черга з майже тисячі автомобілів. Час очікування досягає трьох годин, рух був перекритий через атаку безпілотників.
В окупованій Керчі зафіксовано щонайменше 4 вибухи. Окупаційна влада поки не коментує ситуацію.
міноборони рф стверджує, що вночі відбило атаку 12 американських ракет ATACMS на Кримський міст. Окупанти повідомили про перекриття мосту, місцеві писали про вибухи в районі Керчі.
міноборони рф повідомило про перехоплення 5 дронів над Чорним морем. У Керчі, за даними місцевих джерел, міг бути вражений ЗПРК "Панцир-С1", рух Кримським мостом тимчасово зупиняли.
росія тимчасово закрила рух Кримським мостом. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи та пожежу в районі Керчі, де розташовувалась система ППО "Панцир-С1".
Мешканців Курської області, рф, евакуюють до оздоровчих закладів окупованого Криму. Українські посадовці називають це порушенням Женевської конвенції та продовженням практики зміни демографічного складу півострова.
Хакери отримали доступ до даних про епідемію холери в Криму, яка почалася в червні 2024 року. Медики скаржаться на відсутність засобів захисту та підготовки до боротьби з інфекцією.
В окупованому Криму через пожежу на енергооб'єктах без електрики залишилось понад 50 тисяч споживачів. Знеструмлено Керч та передмістя, в частині півострова немає води.
Російська окупаційна влада збільшує кількість барж біля Керченського мосту для його захисту. У протоці з'явився плавучий кран, а також встановлено другу лінію бонових загороджень з 21 баржі.
У російському Краснодарі жителі вимагають відновити постачання електроенергії та води. Масові відключення відбуваються також в інших південних регіонах росії та окупованому Криму.
У тимчасово окупованих Керчі, Феодосії та Саках через пошкодження магістральних мереж частина абонентів залишилася без води. Окупаційна влада обіцяє відновити водопостачання до 17:00.
У Криму та Севастополі через перевантаження мереж сталися відключення електроенергії, які торкнулися багатьох населених пунктів, включаючи Ялту, Алушту, Судак, Феодосію та Керч, що призвело до введення тимчасових обмежень на споживання електроенергії в Севастополі.