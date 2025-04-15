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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25932 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155524 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138611 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134393 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134448 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196276 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77563 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164641 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116945 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.

Суспільство • 9 квітня, 16:17 • 15536 перегляди

У низці міст окупованого Криму раптово зник мобільний зв'язок та інтернет - ЗМІ

У Керчі, Феодосії, Судаку та Євпаторії відключили мобільний зв'язок та інтернет. При спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення "не зареєстровано в мережі".

Війна • 5 лютого, 19:51 • 31027 перегляди

В окупованому Криму зібрали вже 578 тонн забрудненого після розливу мазуту піску та ґрунту

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці зібрано 578 тонн забрудненого піску і ґрунту. Обстежують 525 км берега від Керчі до села Портове, очищено 197 км.

Суспільство • 30 січня, 11:29 • 23381 перегляди

Мазут рухається до окупованої Ялти: узбережжя та птахи у небезпеці

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазутна пляма рухається до Ялти. Місцеві жителі знаходять забруднених птахів, яких доставляють до зоопарку "Сказка" для лікування.

Суспільство • 30 грудня, 13:54 • 21929 перегляди

Студентів без захисту змушують прибирати узбережжя Чорного моря від мазуту

Окупанти залучають студентів для прибирання мазуту на узбережжі Чорного моря після аварії двох російських танкерів. Небезпечні роботи проводяться без захисного спорядження, а на березі знаходять мертвих червонокнижних китів.

Суспільство • 24 грудня, 15:28 • 15456 перегляди

Аварія російських танкерів поблизу Керченської протоки: біля берегів рф гинуть дельфіни

На берегах Краснодарського краю виявили 13 мертвих дельфінів після розливу мазуту з двох російських танкерів. У дихальних шляхах однієї азовки знайшли сліди мазуту, експерти вважають це масовим викидом.

Кримінал та НП • 23 грудня, 18:32 • 26868 перегляди
Ексклюзив

Розлив мазуту в Чорному морі через аварію російських танкерів: збитки можуть сягнути мільярдів

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці стався масштабний витік мазуту. Загинуло 11 дельфінів та 143 птахи, а нафтова пляма продовжує поширюватися морем.

Суспільство • 23 грудня, 16:34 • 120262 перегляди

Супутники зафіксували масштабний розлив мазуту біля берегів окупованої Керчі

Моніторингова група виявила численні мазутні плями біля берегів Керчі після аварії російських танкерів. Внаслідок екологічної катастрофи загинуло 11 дельфінів та 143 птахи.

Суспільство • 23 грудня, 09:09 • 13681 перегляди

Розлив мазуту в Чорному морі: у новоросійську фіксують загибель дельфінів та птахів

На узбережжі новоросійська виявили 8 мертвих дельфінів після розливу мазуту з танкерів. Загалом загинуло 11 дельфінів та 143 птахи, екологи прогнозують 1,5 роки на очищення території.

Суспільство • 22 грудня, 12:44 • 24077 перегляди

Морські дрони СБУ вступили в бій з російською авіацією у Керченській бухті: відео

Група морських дронів "Sea Baby" атакувала російські вертольоти та літаки в Керченській бухті. В результаті бою є вбиті та поранені серед росіян, а ворожі вертольоти зазнали значних пошкоджень.

Війна • 9 грудня, 07:44 • 17810 перегляди

У центрі Керчі зник інтернет після повідомлень про вибухи

У центрі Керчі зник мобільний інтернет після серії вибухів біля суднобудівного заводу "Затока". Окупанти перекрили Кримський міст.

Суспільство • 6 грудня, 10:03 • 15999 перегляди

Окупанти перекрили Кримський міст, у Керчі пролунали вибухи

Окупанти перекрили рух Кримським мостом, у Керчі чути вибухи в районі суднобудівного заводу "Затока". У Керченській протоці повідомляють про можливу появу українських морських дронів.

Новини Світу • 6 грудня, 05:50 • 18741 перегляди

У Криму засудили чоловіка до 15 років позбавлення волі за нібито співпрацю з СБУ

Окупаційний суд Криму засудив 45-річного чоловіка до 15 років ув'язнення за нібито передачу СБУ координат російських сил ППО. Засуджений нібито надсилав дані через месенджер у вересні 2023 року.

Кримінал та НП • 5 грудня, 03:22 • 52768 перегляди

Загородження, якими рф намагається прикрити Керченський міст, прибило до берегів Керчі

Фрагменти бонових загороджень, встановлених Росією для захисту Керченського мосту, плавають біля берегів Керчі. Росія посилює оборону мосту, збільшуючи кількість барж та встановлюючи додаткові загородження.

Війна • 13 жовтня, 14:30 • 34527 перегляди

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути звуки вибухів вночі 7 жовтня. Повідомляється про 7 вибухів і постріли в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про вибухи в Сімферополі.

Суспільство • 6 жовтня, 22:59 • 19311 перегляди

У тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи – ЗМІ

У тимчасово окупованій Керчі пролунали щонайменше чотири вибухи. Окупаційна влада Криму заявляє про військові навчання, але місцеві жителі повідомляють про ракетну небезпеку.

Суспільство • 4 жовтня, 19:52 • 30809 перегляди

Сильний смог помітили над частиною окупованого Криму

Над Керчю та східним Кримом зафіксовано сильний смог з обмеженою видимістю. Жовтуватий серпанок висить над містом та Керченською протокою, але влада не коментує причини цього явища.

Суспільство • 3 жовтня, 17:45 • 15276 перегляди

Окупанти будують вежі для систем ППО вздовж Кримського мосту - ЦЖР

На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.

Війна • 22 вересня, 16:19 • 34541 перегляди

Через атаку безпілотників на Керченському мосту в заторі стоїть майже тисяча автомобілів

Перед Керченським мостом з боку росії утворилася черга з майже тисячі автомобілів. Час очікування досягає трьох годин, рух був перекритий через атаку безпілотників.

Війна • 17 серпня, 09:59 • 27657 перегляди

Серія вибухів пролунала в окупованій Керчі

В окупованій Керчі зафіксовано щонайменше 4 вибухи. Окупаційна влада поки не коментує ситуацію.

Війна • 16 серпня, 18:50 • 41648 перегляди

У мо рф заявили про нібито відбиття атаки 12 ракетами ATACMS по Кримському мосту

міноборони рф стверджує, що вночі відбило атаку 12 американських ракет ATACMS на Кримський міст. Окупанти повідомили про перекриття мосту, місцеві писали про вибухи в районі Керчі.

Війна • 16 серпня, 10:23 • 26631 перегляди

рф заявляє про "перехоплення" 5 дронів над акваторією Чорного моря, в пабліках пишуть про можливе ураження "Панциря"

міноборони рф повідомило про перехоплення 5 дронів над Чорним морем. У Керчі, за даними місцевих джерел, міг бути вражений ЗПРК "Панцир-С1", рух Кримським мостом тимчасово зупиняли.

Війна • 16 серпня, 06:04 • 18264 перегляди

Окупанти перекрили Кримський міст: пабліки пишуть про вибухи в районі Керчі

росія тимчасово закрила рух Кримським мостом. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи та пожежу в районі Керчі, де розташовувалась система ППО "Панцир-С1".

Війна • 16 серпня, 02:05 • 109540 перегляди

Евакуйованих жителів Курської області везуть до окупованого Криму - ЗМІ

Мешканців Курської області, рф, евакуюють до оздоровчих закладів окупованого Криму. Українські посадовці називають це порушенням Женевської конвенції та продовженням практики зміни демографічного складу півострова.

Війна • 15 серпня, 17:14 • 31039 перегляди

Окупанти проховують спалах холери в Криму - Центр нацспротиву

Хакери отримали доступ до даних про епідемію холери в Криму, яка почалася в червні 2024 року. Медики скаржаться на відсутність засобів захисту та підготовки до боротьби з інфекцією.

Суспільство • 31 липня, 11:21 • 7890 перегляди

У Криму стались пожежі на 4 електропідстанціях: Керч та передмістя знеструмлені

В окупованому Криму через пожежу на енергооб'єктах без електрики залишилось понад 50 тисяч споживачів. Знеструмлено Керч та передмістя, в частині півострова немає води.

Війна • 30 липня, 15:49 • 32515 перегляди

росіяни будують нові укріплення поблизу Кримського мосту - ЗМІ

Російська окупаційна влада збільшує кількість барж біля Керченського мосту для його захисту. У протоці з'явився плавучий кран, а також встановлено другу лінію бонових загороджень з 21 баржі.

Війна • 24 липня, 12:18 • 30988 перегляди

У російському Краснодарі мітингують через відключення світла та води, почалися затримання

У російському Краснодарі жителі вимагають відновити постачання електроенергії та води. Масові відключення відбуваються також в інших південних регіонах росії та окупованому Криму.

Новини Світу • 20 липня, 12:52 • 22701 перегляди

Частина мешканців в окупованому Криму залишилася без водопостачання

У тимчасово окупованих Керчі, Феодосії та Саках через пошкодження магістральних мереж частина абонентів залишилася без води. Окупаційна влада обіцяє відновити водопостачання до 17:00.

Війна • 20 липня, 12:24 • 85530 перегляди

В окупованому Криму масштабні відключення світла. У Севастополі запровадять графіки

У Криму та Севастополі через перевантаження мереж сталися відключення електроенергії, які торкнулися багатьох населених пунктів, включаючи Ялту, Алушту, Судак, Феодосію та Керч, що призвело до введення тимчасових обмежень на споживання електроенергії в Севастополі.

Кримінал та НП • 16 липня, 16:54 • 19302 перегляди