У Криму стались пожежі на 4 електропідстанціях: Керч та передмістя знеструмлені

В окупованому Криму через пожежу на енергооб'єктах без електрики залишилось понад 50 тисяч споживачів. Знеструмлено Керч та передмістя, в частині півострова немає води.