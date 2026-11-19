Генеральний штаб ЗСУ після уражень Кримського мосту натякнув, що він вже не перевищує найдовший у Європі, пише УНН.

Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі! - ідеться у повідомленні Генштабу 19 листопада.

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Доповнення

Найдовшим мостом у Європі вважається міст Васко да Гама у Лісабоні. Його довжина - 17,2 км.

Донедавна близько 19-кілометровий незаконно зведений рф перехід через Керченську протоку (Кримський міст) перевищував португальський міст за довжиною.

Але по Кримському мосту сталося кілька уражень, арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися.

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У ніч на 19 листопада знову повідомлялося про яскраві спалахи у районі Кримського мосту, вибухи - 15-16 - було чутно в Керчі, про що писав моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер". Призначений рф "глава" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов повідомляв про перекриття Кримського мосту. Вранці 19 листопада "Крымский ветер" писав, що "арка залізничного мосту через Керченську протоку на місці, пошкоджень не видно", після того як вночі там було чути вибухи і повідомлялося про два влучання.