Генштаб после поражений Крымского моста намекнул, что он уже не превосходит самый длинный мост в Европе
Киев • УНН
Генштаб поздравил лиссабонский мост Васко да Гама с возвращением статуса самого длинного в Европе. Крымский мост подвергся поражениям и обрушениям.
Генеральный штаб ВСУ после поражений Крымского моста намекнул, что тот уже не превосходит самый длинный мост в Европе, пишет УНН.
Вооружённые Силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) с получением звания самого длинного моста в Европе!
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Дополнение
Самым длинным мостом в Европе считается мост Васко да Гама в Лиссабоне. Его длина — 17,2 км.
До недавнего времени незаконно возведённый рф переход через Керченский пролив (Крымский мост) длиной около 19 километров превосходил португальский мост по длине.
Но по Крымскому мосту произошло несколько поражений, арка и пролёт автомобильной части моста обрушились.
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В ночь на 19 ноября вновь сообщалось о ярких вспышках в районе Крымского моста, взрывы — 15–16 — были слышны в Керчи, о чём писал мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер". Назначенный рф "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксёнов сообщал о перекрытии Крымского моста. Утром 19 ноября "Крымский ветер" писал, что "арка железнодорожного моста через Керченский пролив на месте, повреждений не видно", после того как ночью там были слышны взрывы и сообщалось о двух попаданиях.