Генеральный штаб ВСУ после поражений Крымского моста намекнул, что тот уже не превосходит самый длинный мост в Европе, пишет УНН.

Вооружённые Силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) с получением звания самого длинного моста в Европе! - говорится в сообщении Генштаба 19 ноября.

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Самым длинным мостом в Европе считается мост Васко да Гама в Лиссабоне. Его длина — 17,2 км.

До недавнего времени незаконно возведённый рф переход через Керченский пролив (Крымский мост) длиной около 19 километров превосходил португальский мост по длине.

Но по Крымскому мосту произошло несколько поражений, арка и пролёт автомобильной части моста обрушились.

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В ночь на 19 ноября вновь сообщалось о ярких вспышках в районе Крымского моста, взрывы — 15–16 — были слышны в Керчи, о чём писал мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер". Назначенный рф "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксёнов сообщал о перекрытии Крымского моста. Утром 19 ноября "Крымский ветер" писал, что "арка железнодорожного моста через Керченский пролив на месте, повреждений не видно", после того как ночью там были слышны взрывы и сообщалось о двух попаданиях.