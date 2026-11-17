"Символ оккупации треснул": Генштаб подтвердил удар по Крымскому мосту - новые кадры
Киев • УНН
В ночь на 17 ноября Силы обороны поразили Крымский мост. Автомобильный пролёт обрушился, железнодорожная часть предварительно повреждена.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября, пишет УНН.
Силы обороны попали в Крымский мост: пролёт обрушился, автодорога в оккупированный Крым остановлена. В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Керченскому мосту. россия годами строила вокруг него миф о "навечно российском" Крыме, и теперь именно это сооружение частично лежит в воде
По данным Генштаба, "над проливом прогремели мощные взрывы". "Арка и пролёт автомобильной части моста обрушились. Автомобильная часть мертва, и ни одна машина по ней не проедет. Железнодорожная ветка ещё стоит, но уже с повреждённой аркой", — отметили в Генштабе.
Это, как сообщается, "результат многоэтапной совместной операции украинских воинов, которая реализовывалась несколько недель".
Силы обороны провели многонедельную операцию по поражению Крымского моста: стали известны подробности17.11.26, 11:55 • 32809 просмотров
"Силы обороны постепенно обезвреживали системы ПВО, средства РЭБ, радиолокацию, чтобы нанести завершающий комплексный удар средствами поражения, разработанными в Украине", — заметили в Генштабе.
"Для оккупантов это не символический удар. Мост был главной артерией, по которой на полуостров и далее на юг Украины поступали топливо, боеприпасы, техника и личный состав. Осенью рухнули мосты через Чонгар и в Геническе. Теперь очередь дошла и до Керченского. Сухопутных путей в Крым у оккупантов остаётся всё меньше. Каждый час без движения по мосту означает, что российские группировки на юге недополучают то, без чего не могут воевать", — указали в Генштабе.
"Силы обороны Украины реализуют право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН. Они системно разрушают военно-экономический потенциал противника и принуждают рф прекратить вооружённую агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе.
Символ оккупации треснул. Дальше будет. Слава Украине!
Детали операции
Поражение подтвердили и в других составляющих Сил обороны, детализировав операцию и показав кадры.
"Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны разработала и провела успешную многоэтапную спецоперацию по поражению Крымского моста. В результате ударов одна из металлических арок и автомобильный пролёт под ней полностью уничтожены. Также предварительно повреждена железнодорожная часть моста", — указали в СБУ.
"В общей сложности операция продолжалась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала СБУ и Силы обороны систематически выбивали вражескую ПВО. Затем начались непосредственные удары по мосту. Часть из них СБУ реализовала самостоятельно. На финальной стадии к Службе безопасности присоединились другие составляющие Сил обороны Украины. Спецназовцы "Альфы" СБУ отработали по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего он обрушился в воду", — рассказали в СБУ.
По данным СБС ВСУ, "1-й ОЦ и 414-я бригада СБС присоединились к комбинированной операции". "Подразделения СБС выполняли задачи по поражению определённых целей, перегрузке вражеской ПВО и ретрансляции сигнала для обеспечения финального ракетного удара по мосту", — отметили в Силах беспилотных систем ВСУ.
В СБУ подчеркнули: "россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост — один из самых защищённых объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне. Рухнул не только мост, в очередной раз пошатнулся миф о величии рф. Служба безопасности, проводя уникальные спецоперации, делает невозможное возможным и системно приближает справедливый мир для Украины".
В общей сложности во время спецоперации, по данным СБУ, "использовался широкий спектр вооружения украинского производства "Dovbush", "Вендета", "Da Vinci", "Січень", "Mich-2000", "Ruta", „"Паляниця", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 "Фламінго" и "Р-360 "Нептун"".
Сколько поражений уже было
Как сообщили в СБУ, это уже четвёртое поражение Крымского моста Службой безопасности Украины:
- октябрь 2022 года. «СБУ взорвала на мосту грузовик, начинённый взрывчаткой»;
- июль 2023 года. «Морские дроны СБУ Sea Baby атаковали опоры Крымского моста»;
- июнь 2025 года. «СБУ заминировала опоры незаконного сооружения. Взрыв прогремел под водой».
"Новая успешная спецоперация Службы в очередной раз продемонстрировала, что никакие российские системы защиты не способны гарантировать безопасность незаконных объектов оккупантов", — подчеркнули в СБУ.