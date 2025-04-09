$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29382 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44429 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49711 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55815 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67975 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56832 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55989 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120096 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81951 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226598 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21091 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17968 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16761 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18317 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88391 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120096 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226599 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403583 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395985 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11125 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16771 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17976 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21100 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75260 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Лондон

Новости по теме

Голубь вместо утки: в Мадриде закрыли китайский ресторан из-за подмены блюд и антисанитарии

Полиция в мадридском ресторане обнаружила подмену ингредиентов, немаркированное мясо, тараканов и крыс. Также нашли незаконные продукты и скрытый склад в туалете для людей с инвалидностью.

Новости Мира • 9 апреля, 14:40 • 11540 просмотра

"Укрпочта" закупала куриные ноги для самозащиты почтальонов от собак

По словам Смелянского, ранее "Укрпочта" покупала куриные ноги для защиты от собак. Также было 2 тысячи компьютеров на 11 тысяч отделений, где почта открывалась 15 минут.

Общество • 9 апреля, 13:03 • 14153 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

Объявлен шортлист Международной Букеровской премии 2025. В список вошли 5 романов и сборник рассказов, авторы которых впервые стали номинантами.

Культура • 8 апреля, 17:57 • 11718 просмотра

Дюбуа назвал Усика, Чисору и таинственного соперника целями на бой в Лондоне в 2025 году

Чемпион IBF Даниэль Дюбуа рассматривает бой с Александром Усиком, Дереком Чисорой и третьим неизвестным тяжеловесом. Поединок может состояться в Лондоне в июле 2025 года.

спорт • 8 апреля, 10:57 • 7220 просмотра

Принц Гарри вернулся в Британию накануне государственного визита короля Чарльза III в Италию

Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.

Новости Мира • 8 апреля, 09:47 • 8326 просмотра

МХП представила продукцию на International Food and Drink Exhibition (IFE) в Лондоне и выиграла две награды

МХП представила продукцию на International Food and Drink Exhibition (IFE) в Лондоне и выиграла две награды.

Новости Бизнеса • 8 апреля, 08:27 • 4154 просмотра

Британия планирует закрыть сотни государственных учреждений, чтобы оптимизировать работу правительства

Правительство Великобритании планирует закрыть сотни государственных учреждений для реформирования госаппарата и сокращения расходов. Реформы не коснутся тех кванго, которые надзирают за работой правительства.

Новости Мира • 7 апреля, 12:55 • 11570 просмотра

Биткоин обвалился после введения пошлин Трампа

Биткоин упал на 8% из-за пошлин Трампа, потеряв почти всю прибыль после выборов. Ethereum, XRP и Solana также понесли значительные потери, а мировые рынки обвалились.

Экономика • 7 апреля, 07:29 • 7077 просмотра

Протесты против Трампа в Европе: на акции вышли сотни людей

В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.

политика • 5 апреля, 21:11 • 10464 просмотра

Рассела Брэнда официально обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии

Британского актера Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных в период с 1999 по 2005 год. Ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам насилия.

Новости Мира • 4 апреля, 16:22 • 11158 просмотра

Ермак о возвращении Нетребко в Лондонскую оперу: русские артисты не имеют места в цивилизованном мире

Анна Нетребко снова будет выступать в Лондоне после поддержки путина и “новороссии”. Ермак призвал заменить ее украинской певицей Людмилой Монастырской.

Война • 3 апреля, 02:39 • 74458 просмотра

"Почему я должна уезжать?" Украинка не хочет покидать дом, который получила в наследство от лондонского коллекционера

Ричард Джой завещал украинской официантке Марии дом. Семья британца выиграла суд, но украинка не хочет уезжать, заявляя, что это была последняя воля покойного.

Новости Мира • 1 апреля, 14:19 • 20911 просмотра

Король Чарльз III возвращается к исполнению обязанностей после госпитализации

Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.

Новости Мира • 31 марта, 16:06 • 16013 просмотра

Прекращение огня в Украине под вопросом из-за разногласий в Европе - WP

Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.

Война • 30 марта, 18:42 • 40874 просмотра

Частичное солнечное затмение: появилась трансляция

Частичное солнечное затмение будет видно с востока Северной Америки, Гренландии, большей части Европы и некоторых районов северо-западной Африки. В Лондоне затмение начнется в 12:07 по Киеву.

Общество • 29 марта, 09:57 • 154786 просмотра

Короля Чарльза III впервые увидели на публике после того, как он испытал побочные эффекты от лечения рака

Король Великобритании провел некоторое время в больнице из-за побочных эффектов лечения рака. Однако уже утром 28 марта его заметили на улице Лондона.

Здоровье • 28 марта, 15:56 • 24964 просмотра

75% украинцев не доверяют Порошенко из-за обогащения, скандалов и санкций - эксперт

За последние два года войны уровень недоверия украинцев к Порошенко вырос до 75%. Причинами называют обогащение во время войны, лицемерие, санкции и подозрение в госизмене.

политика • 27 марта, 11:31 • 19673 просмотра

Миротворческая миссия Франции и Британии в Украину: все меньше уверенности

Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.

Война • 26 марта, 16:19 • 61241 просмотра

Редкую запись прослушивания Beatles нашли в музыкальном магазине в Ванкувере

В магазине Ванкувера обнаружили кассету с демо-записью Beatles 1962 года. Владелец готов предоставить копию Decca Records для возможного выпуска.

Новости Мира • 26 марта, 08:54 • 163892 просмотра

Миротворческий план Стармера по Украине раскритиковали как "политический театр" - The Telegraph

Военные источники отвергли предложение Стармера об отправке войск в Украину после перемирия, назвав его «политическим театром». США также не поддерживают эту идею.

Война • 24 марта, 07:33 • 55165 просмотра

Аэропорт Хитроу возобновил работу после масштабного сбоя из-за пожара

Аэропорт Хитроу вновь открыт после масштабного сбоя. Отмена более 1000 рейсов коснулась около 290 000 пассажиров из-за пожара на электроподстанции.

Новости Мира • 22 марта, 08:55 • 43674 просмотра

Премьер Британии анонсировал новые встречи для планирования "миротворческой миссии" в Украине

Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.

Война • 22 марта, 01:03 • 24245 просмотра

Римейк "Белоснежки" стал ареной для новых культурных войн: Disney снова в центре споров

Фильм "Белоснежка" оказался в центре скандалов из-за расовых вопросов и поддержки актерами разных политических позиций. Disney ограничила доступ СМИ и изменила локацию премьеры.

Новости Мира • 21 марта, 14:59 • 97342 просмотра

В аэропорту Хитроу не знают, когда вернут свет после пожара: сбои ожидаются несколько дней

В аэропорту Хитроу значительное отключение электроэнергии из-за пожара на подстанции. Ожидаются существенные сбои, пассажирам не рекомендуется ехать в аэропорт.

Новости Мира • 21 марта, 14:41 • 14035 просмотра

В Великобритании запустили дополнительные поезда из-за пожара в аэропорту Хитроу

Из-за масштабного пожара в лондонском аэропорту Хитроу, железнодорожный перевозчик Eurostar организовал дополнительные поезда. Такое решение приняли после отмены более тысячи рейсов.

Новости Мира • 21 марта, 12:30 • 15595 просмотра

Принц Уильям встретился с украинскими школьниками-беженцами в Эстонии

Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.

Общество • 21 марта, 11:30 • 137574 просмотра

Из-за закрытия самого загруженного аэропорта Европы десятки авиакомпаний отменили рейсы

Из-за пожара на электроподстанции возле аэропорта «Хитроу» отменено около 700 рейсов 60 авиакомпаний. Аэропорт, являющийся крупнейшим в Британии, прекратил работу до 22 марта.

Новости Мира • 21 марта, 08:36 • 602330 просмотра

Стармер: путин нарушит любое мирное соглашение с Украиной без гарантий безопасности

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и россией будет непрочным без действенных гарантий безопасности. Он подчеркнул, что соглашение без последствий для рф будет нарушено.

Война • 21 марта, 05:40 • 16157 просмотра

Лондонский аэропорт Хитроу прекратил работу из-за масштабного пожара

Лондонский аэропорт Хитроу в пятницу ночью прекратил работу из-за пожара на электроподстанции. Администрация аэропорта сообщила, что закрытие продлится до конца суток.

Новости Мира • 21 марта, 04:11 • 15361 просмотра

Макрон рассматривает миссию ООН как альтернативу введению европейских войск в Украину - The Telegraph

Эмманюэль Макрон обсуждает с ООН миссию для поддержки будущего мирного соглашения. Вместе с Киром Стармером он формирует коалицию стран НАТО и ЕС для миротворческого контингента.

Война • 21 марта, 03:49 • 18944 просмотра