Полиция в мадридском ресторане обнаружила подмену ингредиентов, немаркированное мясо, тараканов и крыс. Также нашли незаконные продукты и скрытый склад в туалете для людей с инвалидностью.
По словам Смелянского, ранее "Укрпочта" покупала куриные ноги для защиты от собак. Также было 2 тысячи компьютеров на 11 тысяч отделений, где почта открывалась 15 минут.
Объявлен шортлист Международной Букеровской премии 2025. В список вошли 5 романов и сборник рассказов, авторы которых впервые стали номинантами.
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа рассматривает бой с Александром Усиком, Дереком Чисорой и третьим неизвестным тяжеловесом. Поединок может состояться в Лондоне в июле 2025 года.
Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.
МХП представила продукцию на International Food and Drink Exhibition (IFE) в Лондоне и выиграла две награды.
Правительство Великобритании планирует закрыть сотни государственных учреждений для реформирования госаппарата и сокращения расходов. Реформы не коснутся тех кванго, которые надзирают за работой правительства.
Биткоин упал на 8% из-за пошлин Трампа, потеряв почти всю прибыль после выборов. Ethereum, XRP и Solana также понесли значительные потери, а мировые рынки обвалились.
В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.
Британского актера Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных в период с 1999 по 2005 год. Ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам насилия.
Анна Нетребко снова будет выступать в Лондоне после поддержки путина и “новороссии”. Ермак призвал заменить ее украинской певицей Людмилой Монастырской.
Ричард Джой завещал украинской официантке Марии дом. Семья британца выиграла суд, но украинка не хочет уезжать, заявляя, что это была последняя воля покойного.
Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.
Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.
Частичное солнечное затмение будет видно с востока Северной Америки, Гренландии, большей части Европы и некоторых районов северо-западной Африки. В Лондоне затмение начнется в 12:07 по Киеву.
Король Великобритании провел некоторое время в больнице из-за побочных эффектов лечения рака. Однако уже утром 28 марта его заметили на улице Лондона.
За последние два года войны уровень недоверия украинцев к Порошенко вырос до 75%. Причинами называют обогащение во время войны, лицемерие, санкции и подозрение в госизмене.
Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.
В магазине Ванкувера обнаружили кассету с демо-записью Beatles 1962 года. Владелец готов предоставить копию Decca Records для возможного выпуска.
Военные источники отвергли предложение Стармера об отправке войск в Украину после перемирия, назвав его «политическим театром». США также не поддерживают эту идею.
Аэропорт Хитроу вновь открыт после масштабного сбоя. Отмена более 1000 рейсов коснулась около 290 000 пассажиров из-за пожара на электроподстанции.
Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.
Фильм "Белоснежка" оказался в центре скандалов из-за расовых вопросов и поддержки актерами разных политических позиций. Disney ограничила доступ СМИ и изменила локацию премьеры.
В аэропорту Хитроу значительное отключение электроэнергии из-за пожара на подстанции. Ожидаются существенные сбои, пассажирам не рекомендуется ехать в аэропорт.
Из-за масштабного пожара в лондонском аэропорту Хитроу, железнодорожный перевозчик Eurostar организовал дополнительные поезда. Такое решение приняли после отмены более тысячи рейсов.
Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.
Из-за пожара на электроподстанции возле аэропорта «Хитроу» отменено около 700 рейсов 60 авиакомпаний. Аэропорт, являющийся крупнейшим в Британии, прекратил работу до 22 марта.
Премьер Британии Кир Стармер заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и россией будет непрочным без действенных гарантий безопасности. Он подчеркнул, что соглашение без последствий для рф будет нарушено.
Лондонский аэропорт Хитроу в пятницу ночью прекратил работу из-за пожара на электроподстанции. Администрация аэропорта сообщила, что закрытие продлится до конца суток.
Эмманюэль Макрон обсуждает с ООН миссию для поддержки будущего мирного соглашения. Вместе с Киром Стармером он формирует коалицию стран НАТО и ЕС для миротворческого контингента.