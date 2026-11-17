Украинский ресторатор Савелий Либкин и телеведущая Анастасия Даугуле официально поженились. Кадры со свадьбы показала фотограф Стефания Амамджян в Instagram, передает УНН.

Свадьба Савелия и Анастасии - написала Стефания Амамджян, опубликовав фото со свадьбы.

Судя по опубликованным фото, свадьба состоялась летом, поскольку молодожены позировали на пляже и в одном из одесских ресторанов Либкина.

Как сообщают СМИ, история Либкина и Даугуле началась задолго до свадьбы. Пара встречалась в 2014–2017 годах, а их отношения сопровождались регулярными поездками между Киевом и Одессой.

Поговаривали, что пара время от времени виделась, путешествовала вместе, однако совместно не жила. Позже их пути разошлись, но общение удалось сохранить. В декабре 2025 года Даугуле рассказывала, что они восстановили контакт и пытаются выстроить новые отношения.

Напомним

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