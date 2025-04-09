Meta внедряет "подростковые аккаунты" с усиленными средствами защиты в Facebook и Messenger. Это стало ответом на критику по поводу недостаточной защиты молодежи в соцсетях.
Украинскому военному, получившему тяжелую травму на фронте, удалось избежать ампутации руки благодаря сложной операции в Центре Шалимова. Ему пересадили васкуляризированный фрагмент малоберцовой кости.
Неожиданный снег в апреле накрыл разные районы Молдовы, включая Кишинев, Унгены и Хынчешты. Жители делятся фотографиями и видео снегопада в социальных сетях.
Аист Одарка из Полтавской области снесла третье яйцо, несмотря на то, что ее партнер Грицко бросил ее. Ученые надеются на возвращение Грицко, но в гнезде с Одаркой уже другая птица.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Уникальную операцию провели в Центре Шалимова: удалили рак почки с метастазами в поджелудочной железе. Пациентка обратилась с жалобами на боль в колене, обследование выявило опухоли.
За I квартал 2025 года поступило 646 обращений о нарушении языкового законодательства, больше всего - из сферы обслуживания. Больше всего жалоб поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.
С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.
С 5 апреля в Украине начнется похолодание, а 6 апреля во многих областях вероятен снег. Холодная погода продержится всю следующую неделю, будет сильный ветер.
Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Марк Цукерберг приобрел за 4095 долларов синюю рубашку, которую носил Джесси Айзенберг в фильме "Социальная сеть". Теперь предприниматель лично владеет артефактом кино.
Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.
В Киеве и Киевской области 31 марта временно ограничат движение транспорта из-за приезда иностранных делегаций. Об этом сообщило Управление государственной охраны, не уточнив места и время ограничений.
Мальчик Йенс делает изделия из бисера и продает их, чтобы помочь украинским детям, потерявшим дома. В общей сложности он собрал уже более 34 тысяч датских крон.
Военный госпиталь в Харькове возобновил операции уже 30 марта, несмотря на повреждения от ночной атаки "Шахеда". Пострадали пациенты и персонал, но медики не останавливают помощь.
Украина обеспокоена контролем США над инвестициями и требованием возмещения помощи. Киев настаивает на внесении изменений в проект соглашения, чтобы не подорвать вступление в ЕС.
Студия Amanita Design из Чехии объявила, что с 26 марта по 2 апреля передаст всю прибыль от продажи игр на гуманитарную помощь украинцам через People in Need.
В Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого в Бангкоке обрушилась многоэтажка. По меньшей мере три человека погибли, есть информация о пропавших без вести.
Укрзализныця объяснила причину сбоя в онлайн-сервисах большим количеством одновременных запросов. Сейчас компания работает над стабилизацией ситуации, чтобы восстановить функциональность.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Силы обороны проводят оборонную операцию в зоне группировки войск "Курск". Общие потери противника составляют более 55 тыс. человек.
Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.
Фармкомпании активно рекламируют лекарства, особенно на ТВ, перекладывая расходы на пациентов. До 90% стоимости безрецептурных препаратов может составлять реклама, что противоречит практике ЕС.
На Аляске пилот и две его дочери выжили 12 часов на крыле самолета, который разбился и частично затонул в ледяном озере. Их спасли после того, как другой пилот заметил призыв к поискам потерпевших катастрофу.
Ушла из жизни Ольга Твердохлебова, ветеран Второй мировой войны, которая прошла ее в составе радиоразведывательного дивизиона. Она дошла до Берлина и даже в 101 год мечтала о победе Украины.
В Киеве семилетний мальчик умер в частной стоматологической клинике после введения анестезии. Полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей врачами.
На ВОТ Луганщины детей заставляют соревноваться в строевой подготовке и изучать военную историю рф. Это часть подготовки "пушечного мяса".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может ветировать новые санкции ЕС против россии, если они помешают мирным переговорам. Он также предположил возможность отмены действующих санкций.
Российские z-блогеры распространили фейк о сбитии украинского F-16 над Сумщиной. Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что пилоты успешно работают по позициям оккупантов.
Опрос КМИС показал, что украинцы испытывают смешанные чувства к власти. Больше всего респонденты говорили о разочаровании (32%) и надежде (28%).