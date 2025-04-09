Чудо на Аляске: пилот с дочерьми провели полсуток и выжили на крыле самолета в ледяном озере

На Аляске пилот и две его дочери выжили 12 часов на крыле самолета, который разбился и частично затонул в ледяном озере. Их спасли после того, как другой пилот заметил призыв к поискам потерпевших катастрофу.