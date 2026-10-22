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Компанию Цукерберга оштрафовали на рекордные 25 млрд долларов из-за скандала с данными Facebook

Киев • УНН

 • 2296 просмотра

Суд Нью-Мексико признал, что Meta 11 лет вводила пользователей в заблуждение относительно персональных данных. Штраф уменьшили с 219 до 25 млрд долларов.

Компанию Цукерберга оштрафовали на рекордные 25 млрд долларов из-за скандала с данными Facebook

Американский суд обязал компанию Meta, которой принадлежит Facebook, выплатить рекордный штраф в размере 25 млрд долларов за многолетнее введение пользователей в заблуждение относительно использования их персональных данных. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Решение 21 октября вынес судья штата Нью-Мексико Фрэнсис Мэтью. Он установил, что компания в течение 11 лет, с 2010 по 2021 год, сознательно скрывала истинные методы обработки информации пользователей.

Согласно выводам суда, заявления руководства Meta, в частности Марка Цукерберга, были направлены на введение общественности в заблуждение. Судья подчеркнул, что нарушения касались не только персональных данных, но и основных принципов ведения бизнеса компании.

Штраф мог составить 219 млрд долларов

Иск связан со скандалом Cambridge Analytica, во время которого данные пользователей Facebook использовали для политического консалтинга, в частности в контексте президентских выборов в США 2016 года.

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Прокуратура Нью-Мексико обвинила Meta в ложных заявлениях о том, что компания якобы не передавала персональные данные третьим сторонам.

Сначала общую сумму штрафов за тысячи нарушений законодательства штата оценили в 219 млрд долларов. Однако судья уменьшил взыскание до 25 млрд долларов, что стало крупнейшим штрафом в истории компании.

В этом году Meta также столкнулась с другими крупными взысканиями и судебными урегулированиями, связанными с безопасностью пользователей, в частности несовершеннолетних.

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Степан Гафтко

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