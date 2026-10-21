Инфлюенсер и создатель популярной игры Stick Run умер после инцидента во время прямого эфира

Мануэль Отто

Мануэль Отто — немецкий инфлюенсер, создавший популярную игру, когда ему было всего 14 лет, — умер после инцидента во время прямого эфира, передает УНН со ссылкой на TMZ.

Представитель игры Stick Run, которую создал Мануэль, опубликовал заявление. В нем упоминается видеозапись и говорится, что Мануэль, "по всей видимости, совершил самоубийство".

Представители проекта попросили уважать частную жизнь всех причастных в это сложное время, а также призвали пользователей сети не распространять непроверенные слухи.

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В настоящее время достоверно неизвестно, где именно умер Мануэль. Вместе с тем, согласно сообщениям, этот случай напоминает инцидент, который, вероятно, произошел в Баварии, где человек погиб во время пожара.

Многочисленные поклонники Мануэля выражают свои соболезнования в интернете. Ему было всего 30 лет.

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