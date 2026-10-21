Інфлюенсер та творець популярної гри Stick Run помер після інциденту під час прямого ефіру

$45.080.0850.530.00
ukenru
15:29 • 5062 перегляди
У кремлі заявили, що "справа йде" до завершення війни в Україні
14:51 • 10298 перегляди
"Руйнівна сила" Ель-Ніньйо може спричинити рекордне підвищення температури в Тихому океані - ООН
13:59 • 13036 перегляди
рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль
13:45 • 16608 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України
Ексклюзив
13:29 • 12046 перегляди
Українська авіакомпанія "Константа" виграла суд проти росії на майже 30 млн грн за знищене майно
13:17 • 9138 перегляди
У Нацбанку відреагували на чутки про відставку Андрія Пишного
12:16 • 16235 перегляди
Fire Point отримала державну гарантію Данії на $113 млн кредиту
10:30 • 18510 перегляди
Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"
21 жовтня, 09:53 • 24882 перегляди
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим - нардеп
21 жовтня, 08:17 • 28504 перегляди
Фон дер Ляєн: ЄС не скасує енергетичні санкції проти росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
88%
759мм
Популярнi новини
Рубіо розкрив деталі про переговори Віткоффа у рф і щодо Маска та Starlink для України21 жовтня, 06:18 • 28069 перегляди
путін грає Трампом, відвертаючи підтримку України - сенатор-республіканець США Тілліс21 жовтня, 07:20 • 11008 перегляди
Обмеження Starlink для України: у Конгресі США вимагають розслідувати дії МаскаVideo21 жовтня, 09:30 • 18218 перегляди
Віткофф зустрівся з путіним у петербурзі - перші заяви включають пропозиції щодо припинення війни21 жовтня, 09:40 • 4730 перегляди
путін вивчить пропозиції, привезені Віткоффом після зустрічі із Зеленським - кремль10:58 • 9520 перегляди
Публікації
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України13:45 • 16604 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 51608 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 58528 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 66087 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 59934 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Андрій Пишний
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Осло
Норвегія
Іран
Реклама
УНН Lite
У Франції започаткували премію для книжок, написаних із ШІ15:42 • 796 перегляди
Інфлюенсер та творець популярної гри Stick Run помер після інциденту під час прямого ефіруPhoto15:11 • 2800 перегляди
Перерахував титули та досягнення - Роналду після скандалу у збірній Португалії домігся пом'якшення покарання14:39 • 3446 перегляди
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto21 жовтня, 03:05 • 45532 перегляди
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки21 жовтня, 02:05 • 44242 перегляди
Актуальне
Starlink
ChatGPT
The New York Times
Техніка
Financial Times

Інфлюенсер та творець популярної гри Stick Run помер після інциденту під час прямого ефіру

Київ • УНН

 • 2808 перегляди

Німецький інфлюенсер Мануель Отто, який створив Stick Run у 14 років, помер у 30 років після інциденту під час стриму.

Інфлюенсер та творець популярної гри Stick Run помер після інциденту під час прямого ефіру
Мануель Отто

Мануель Отто — німецький інфлюенсер, який створив популярну гру, коли йому було лише 14 років, — помер після інциденту під час прямого ефіру, передає УНН із посиланням на TMZ.

Представник гри Stick Run, яку створив Мануель, оприлюднив заяву. У ній згадується відеозапис і зазначається, що Мануель, "схоже, вчинив самогубство".

Представники проєкту попросили поважати приватність усіх причетних у цей складний час, а також закликали користувачів мережі не поширювати неперевірені чутки.

Онука Роберта Кеннеді померла у віці 42 років - що відомо про неї та її життя20.10.26, 18:13 • 16809 переглядiв

Наразі достеменно невідомо, де саме помер Мануель. Водночас, згідно з повідомленнями, цей випадок нагадує інцидент, що, ймовірно, стався в Баварії, де людина загинула під час пожежі.

Численні шанувальники Мануеля висловлюють свої співчуття в інтернеті. Йому було лише 30 років.

Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки19.10.26, 19:33 • 50814 переглядiв

Антоніна Туманова

СвітУНН Lite
Пожежі
Блогери