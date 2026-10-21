Інфлюенсер та творець популярної гри Stick Run помер після інциденту під час прямого ефіру

Мануель Отто

Мануель Отто — німецький інфлюенсер, який створив популярну гру, коли йому було лише 14 років, — помер після інциденту під час прямого ефіру, передає УНН із посиланням на TMZ.

Представник гри Stick Run, яку створив Мануель, оприлюднив заяву. У ній згадується відеозапис і зазначається, що Мануель, "схоже, вчинив самогубство".

Представники проєкту попросили поважати приватність усіх причетних у цей складний час, а також закликали користувачів мережі не поширювати неперевірені чутки.

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Наразі достеменно невідомо, де саме помер Мануель. Водночас, згідно з повідомленнями, цей випадок нагадує інцидент, що, ймовірно, стався в Баварії, де людина загинула під час пожежі.

Численні шанувальники Мануеля висловлюють свої співчуття в інтернеті. Йому було лише 30 років.

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