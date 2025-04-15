Футболіст Кріштіану Роналду та режисер Метью Вон об'єдналися для створення кіностудії UR•Marv. Вони вже профінансували та
спродюсували два бойовики.
Український боксер Олександр Усик посів 7 місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Sportico з доходом $122 млн. До списку також увійшли футболісти, баскетболісти та гольфіст.
FIFPro представила символічну збірну 2024 року, до якої увійшли 6 гравців "Реалу" та 5 гравців "Манчестер Сіті". Вперше з 2007 року до складу не потрапили Мессі та Роналду.
Артем Степанов став наймолодшим українцем, який дебютував у Лізі Чемпіонів. В інших матчах туру "Арсенал" розгромив "Спортінг", а Левандовскі досяг позначки у 100 голів.
Джон Тіннісвуд помер у віці 112 років, через кілька місяців після визнання його найстарішим чоловіком у світі. Він народився в рік
аварії "Титаніка", пережив дві світові війни і дві пандемії.
FIFA показала оновлений золотий трофей для Клубного чемпіонату світу, який може трансформуватися. На поверхні кубка вигравіювано написи 13 мовами, включаючи російську.
Ліонель Мессі оформив перший хет-трик у MLS за 11 хвилин, допомігши "Інтер Маямі" розгромити "Нью-Інгленд Революшн" 6:2. Команда
завершила сезон з рекордними 74 очками та відсотком перемог 0,765.
Forbes опублікував топ-10 футболістів з найбільшими зарплатами в сезоні-2024/25. Кріштіану Роналду лідирує з річним доходом у 285
млн доларів, за ним слідують Мессі та Неймар.
Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив у 600 різних іграх найвищого рівня. 39-річний португалець досяг цієї
позначки в матчі чемпіонату Саудівської Аравії, забивши свій 905-й гол у кар'єрі.
В останньому матчі першого туру Євро-2024 Португалія перемогла Чехію з рахунком 2:1, причому Кріштіану Роналду оновив кілька рекордів, а Консейсану забив переможний гол у компенсований час.
Кріштіану Роналду був дискваліфікований на один матч у професійній лізі Саудівської Аравії за провокаційний жест у бік вболівальників суперника.