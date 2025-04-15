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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21928 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142623 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 129305 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131212 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128700 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130247 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193949 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77013 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164206 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Футболіст Кріштіану Роналду та режисер Метью Вон об'єдналися для створення кіностудії UR•Marv. Вони вже профінансували та спродюсували два бойовики.

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Вперше без Мессі та Роналду: названо символічну збірну найкращих футболістів 2024 року

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FIFA показала оновлений золотий трофей для Клубного чемпіонату світу, який може трансформуватися. На поверхні кубка вигравіювано написи 13 мовами, включаючи російську.

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Чарівні одинадцять хвилин і три голи: Ліонель Мессі встановив історичний рекорд для "Інтер Маямі"

Ліонель Мессі оформив перший хет-трик у MLS за 11 хвилин, допомігши "Інтер Маямі" розгромити "Нью-Інгленд Революшн" 6:2. Команда завершила сезон з рекордними 74 очками та відсотком перемог 0,765.

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Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу

Forbes опублікував топ-10 футболістів з найбільшими зарплатами в сезоні-2024/25. Кріштіану Роналду лідирує з річним доходом у 285 млн доларів, за ним слідують Мессі та Неймар.

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Легендарний Кріштіану Роналду встановив визначну віху, забивши у 600 різних матчах

Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив у 600 різних іграх найвищого рівня. 39-річний португалець досяг цієї позначки в матчі чемпіонату Саудівської Аравії, забивши свій 905-й гол у кар'єрі.

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Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024

В останньому матчі першого туру Євро-2024 Португалія перемогла Чехію з рахунком 2:1, причому Кріштіану Роналду оновив кілька рекордів, а Консейсану забив переможний гол у компенсований час.

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Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за провокаційний жест після перемоги над "Аль-Шабаб"

Кріштіану Роналду був дискваліфікований на один матч у професійній лізі Саудівської Аравії за провокаційний жест у бік вболівальників суперника.

Спорт • 1 березня, 01:44 • 34322 перегляди