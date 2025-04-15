Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за провокаційний жест після перемоги над "Аль-Шабаб"

Кріштіану Роналду був дискваліфікований на один матч у професійній лізі Саудівської Аравії за провокаційний жест у бік вболівальників суперника.