Кріштіану Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй, сьогодні з'ясується суперник - Франція чи Іспанія
Київ • УНН
Кріштіану Роналду приніс перемогу Португалії над Німеччиною (2:1) у півфіналі Ліги націй. У фіналі Португалія зіграє з переможцем пари Іспанія-Франція.
Португалія забронювала собі місце у фіналі Ліги європейських націй, здолавши в Мюнхені господарів турніру, Німеччину, з рахунком 2:1.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Завдяки "вічнозеленому" Кріштіану Роналду, який вкотре забив вирішальний гол у віці 40 років, Португалія перемогла Німеччину з рахунком 2:1. Таким чином, Португалія забезпечила собі місце у фіналі Ліги європейських націй, - в неділю Кріштіану Роналду та ко. будуть намагатися здобути другий титул чемпіона Ліги націй. Суперник визначиться у дуеті протистояння Іспанія- Франція. Це питання з'ясується сьогодні, у четвер, 5 червня.
Довідково
Остання перемога Португалії над Німеччиною датується "епохою до Кріштіану" "Селесау", Євро-2000, коли вони виграли з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Сержіо Консейсау, який, до речі, є батьком Франсіско Консейсау, одного з авторів голу в цьому матчі.
Щоб знайти попередню виїзну перемогу Португалії над Німеччиною, нам потрібно повернутися на чотири десятиліття назад, у 1985 рік.
Нагадаємо
ФК "Барселона" став чемпіоном Ла Ліги, завоювавши свій 28-й титул після перемоги над "Еспаньйолом". Це сталося через 272 дні після початку сезону 2024/25.
ФК "Наполі" став чемпіоном Італії, перемігши "Кальярі" (2:0) у 38-му турі.