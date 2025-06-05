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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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Кріштіану Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй, сьогодні з'ясується суперник - Франція чи Іспанія

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Кріштіану Роналду приніс перемогу Португалії над Німеччиною (2:1) у півфіналі Ліги націй. У фіналі Португалія зіграє з переможцем пари Іспанія-Франція.

Кріштіану Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй, сьогодні з'ясується суперник - Франція чи Іспанія

Португалія забронювала собі місце у фіналі Ліги європейських націй, здолавши в Мюнхені господарів турніру, Німеччину, з рахунком 2:1.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Завдяки "вічнозеленому" Кріштіану Роналду, який вкотре забив вирішальний гол у віці 40 років, Португалія перемогла Німеччину з рахунком 2:1. Таким чином, Португалія забезпечила собі місце у фіналі Ліги європейських націй, - в неділю Кріштіану Роналду та ко. будуть намагатися здобути другий титул чемпіона Ліги націй. Суперник визначиться у дуеті протистояння Іспанія- Франція. Це питання з'ясується сьогодні, у четвер, 5 червня.

Довідково

Остання перемога Португалії над Німеччиною датується "епохою до Кріштіану" "Селесау", Євро-2000, коли вони виграли з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Сержіо Консейсау, який, до речі, є батьком Франсіско Консейсау, одного з авторів голу в цьому матчі.

Щоб знайти попередню виїзну перемогу Португалії над Німеччиною, нам потрібно повернутися на чотири десятиліття назад, у 1985 рік.

Нагадаємо

ФК "Барселона" став чемпіоном Ла Ліги, завоювавши свій 28-й титул після перемоги над "Еспаньйолом". Це сталося через 272 дні після початку сезону 2024/25.

ФК "Наполі" став чемпіоном Італії, перемігши "Кальярі" (2:0) у 38-му турі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Спорт
Кріштіану Роналду
Мюнхен
Франція
Іспанія
Німеччина
Португалія
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