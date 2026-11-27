Кабінет міністрів України розгляне петицію щодо звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України, передає УНН.

Деталі

Петиція щодо звільнення Віталія Кіма зібрала необхідну кількість голосів за тиждень. Наразі її підтримали 26 218 людей.

Наразі, як зазначено на сайті, петиція перебуває на розгляді.

Додамо

Автором ініціативи є Микита Татьянко, захисник Маріуполя, ветеран російсько-української війни, звільнений з російського полону.

Він звернувся до прем’єра Сергія Корецького з вимогою ініціювати перед Верховною Радою України питання щодо звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України.

Міністерство у справах ветеранів — це інституція, яка повинна захищати інтереси людей, які стали на захист України, пройшли війну, отримали поранення, пережили полон та втратили побратимів. Керівництво таким відомством вимагає особливого розуміння потреб ветеранської спільноти, відповідальності та здатності вирішувати системні проблеми - зазначено у петиції.

За словами автора, діяльність Віталія Кіма на посаді міністра "викликає серйозні питання".

Ветеран також навів низку причин:

1. Неприпустимі висловлювання щодо ветеранів.

В інтерв’ю , Віталій Кім заявляв, що після завершення війни зростання злочинності та соціальної напруги через повернення військових є неминучим. Зокрема, відповідаючи на запитання про ризик того, що військові через відсутність належних можливостей для працевлаштування можуть піти у кримінал, він сказав: "Це обов’язково буде". Такі висловлювання демонструють, на моє переконання, нерозуміння специфіки ветеранської спільноти та створюють небезпечний стереотип про ветеранів як потенційну загрозу для суспільства. Міністр у справах ветеранів повинен формувати політику підтримки, інтеграції та поваги до захисників, а не публічно пов’язувати їхнє повернення до цивільного життя з неминучим зростанням злочинності.

2. Невирішені системні проблеми ветеранської політики.

Сам Віталій Кім визнавав наявність серйозних проблем у роботі системи супроводу ветеранів, зокрема складнощі з отриманням статусу учасника бойових дій, виплатами та недостатню кількість фахівців супроводу. Ветеран не повинен самостійно долати бюрократію, шукати відповідальних посадовців та місяцями чекати на гарантовані державою послуги.

3. Призупинення програми "Ветеранський спорт".

З 1 жовтня 2026 року програму "Ветеранський спорт" тимчасово призупинили через вичерпання річного бюджетного ресурсу. Четвертий, жовтневий етап подання заявок через застосунок "Дія" не відбувся. "Ветеранський спорт" — це не просто соціальна виплата. Це інструмент фізичного відновлення, реабілітації та повернення ветеранів до активного життя. Вважаю неприпустимим, коли програма, яка безпосередньо підтримує здоров’я захисників, призупиняється через недостатнє бюджетне планування.

4. Неналежна ветеранська політика підриває довіру до військової служби.

Ставлення держави до ветеранів має значення не лише для тих, хто вже повернувся з війни, а й для тих, хто сьогодні продовжує служити або лише планує стати до лав Сил оборони України. Коли військовослужбовці бачать бюрократичні перепони, проблеми з виплатами, недостатню підтримку реабілітації та зневажливе ставлення до ветеранської спільноти, це неминуче впливає на їхню довіру до держави, а також тих хто планує вступати у військо. Люди, які сьогодні ухвалюють рішення йти захищати Україну, мають бути впевнені, що після служби держава не залишить їх сам на сам із проблемами. Неефективна ветеранська політика підриває довіру до державних інституцій, послаблює мотивацію до військової служби та створює ризики для мобілізаційної політики країни. Держава не може закликати громадян захищати Україну, водночас демонструючи неспроможність належно подбати про тих, хто вже це зробив.

Микита Татьянко також озвучив низку вимог:

від прем’єр-міністра України - ініціювати перед Верховною Радою України питання щодо звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України в установленому законом порядку;

провести оцінку результатів діяльності Міністерства у справах ветеранів за період керівництва Віталія Кіма;

забезпечити прозоре залучення представників ветеранської спільноти до формування державної ветеранської політики та визначення кандидатури нового керівника Міністерства.

Ветеранська політика має вимірюватися не кількістю заяв і презентацій, а реальними результатами та гідним ставленням до захисників України. Повага до ветеранів - це не гасло. Це відповідальність держави - резюмував ветеран.

Нагадаємо

Віталій Кім опинився під шквалом критики після інтервʼю, в якому висловив припущення щодо кримінальних ризиків після повернення військовослужбовців з фронту.

На питання про загрозу зростання злочинності після повернення військових, Кім заявив, що "це точно буде".