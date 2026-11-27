Майже мільйон будинків без світла, сотні скасованих авіарейсів та евакуація – США накрила масштабна негода
Київ • УНН
Шторми, повені та снігопади залишили понад 900 тисяч будинків і підприємств без електрики. Скасовано понад 400 рейсів, людей евакуюють.
Потужні шторми, проливні дощі, повені та снігопади охопили значну частину США під час святкування Дня подяки, залишивши понад 900 000 будинків і підприємств без електропостачання та спричинивши масштабні транспортні перебої. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
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За даними сервісу FlightAware, через несприятливі погодні умови понад 2200 авіарейсів затримали, а ще понад 400 – скасували.
У Нью-Джерсі та окремих районах Нью-Йорка оголосили надзвичайний стан. Рятувальники евакуювали людей із затоплених автомобілів, тоді як сильний вітер валив дерева, руйнував будівельні риштування та порушував залізничне сполучення.
Через негоду організатори традиційного параду Macy's на День подяки вперше в його історії перенесли захід на суботу, 28 листопада.
Повені на узбережжях та снігопади в центральних штатах
На східному узбережжі штормовий нагін спричинив затоплення населених пунктів від Північної Кароліни до Нью-Джерсі. Місто Авалон пережило одну з наймасштабніших повеней у своїй історії.
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Тим часом у Каліфорнії рекордні припливи змусили владу евакуювати жителів низки прибережних районів. Величезна хвиля зруйнувала частину пірса в місті Пасифіка, а пошкодження залізничних колій призвели до зупинки руху поїздів на кількох напрямках.
Центральні штати США потерпають від сильних снігопадів. У Сент-Луїсі випало 18,5 см снігу, а в окремих районах Міссурі висота снігового покриву сягнула майже 36 см. У місті Вентцвілл обвалився дах льодової арени, яка на момент інциденту була порожньою.
Національна метеорологічна служба США попередила, що небезпечні погодні умови на тихоокеанському узбережжі зберігатимуться і в п'ятницю.
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