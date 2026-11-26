Донька депутата Пермської міської думи володимира плотнікова, який називав Захід дияволом та закликав посилити патріотичне виховання російської молоді, відсвяткувала заручини у столиці Франції. Про це повідомляє російське видання 59.ru, пише УНН.

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Софія Плотнікова, яка веде блог в Instagram англійською мовою, у жовтні опублікувала фотографії з Парижа. На них дівчина демонструє каблучку з великим каменем на тлі Ейфелевої вежі, а святковий стіл прикрашають червоні троянди та великий золотистий торт.

Водночас її батько у січні 2023 року закликав посилити цензуру та переконував російську молодь не брати приклад з американців та європейців.

Триває боротьба між дияволом і Богом. Диявол – це Захід – заявляв депутат.

Антизахідна риторика не заважала депутату відпочивати в Європі

Сам плотніков, за інформацією місцевих ЗМІ, раніше відпочивав у Франції, Італії, Дубаї та на Мальдівах. Він також задекларував частку квартири в Іспанії, 8 земельних ділянок, 2 будинки та автомобіль Rolls-Royce Ghost. Його дохід в останній доступній декларації становив 221 млн рублів.

Подібні випадки серед російських політиків непоодинокі. Донька депутата держдуми олексія журавльова, який погрожував країнам НАТО, навчалася в Лондоні та Відні й вийшла заміж за австрійця. А син депутата олексія чепи, який звинувачував НАТО в русофобії, володів віллою в іспанській Марбельї.

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