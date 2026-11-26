Колишній капітан збірної Іспанії та мадридського "Реалу", посол доброї волі ЮНІСЕФ Серхіо Рамос розповів історію 9-річного українського хлопчика Мирона який постраждав через війну, та нині проходить відновлення. Рамос розповів в Instagram, що малювання допомагає Мирону знову мріяти, творити й відчувати себе дитиною, передає УНН.

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У відео Рамос показав рюкзак 9-річного хлопчика Мирона з України, який зазнав поранень та наразі проходить відновлення.

Це рюкзак Мирона, йому дев’ять років і він живе в Україні. Війна змінила його життя. Він зазнав поранення і відтоді відновлюється. Раптом його дім перестав бути тим місцем, де можна почуватися в безпеці. Тепер малювання допомагає йому знову робити те, чого війна не змогла в нього забрати: уявляти, творити й залишатися дитиною - каже Рамос.

Він зазначає, що у своїх малюнках Мирон може продовжувати уявляти, творити й висловлювати те, що в нього всередині, а також розповів, що хлопчику подобається займатися рукоділлям.

Це може здаватися чимось дрібним, але знову мати улюблені заняття, зосереджуватися на чомусь створеному власними руками та радіти цим моментам - частина повернення до звичного життя. Уночі він намагається засинати, обіймаючи його, але коли настає темрява, повертаються спогади і передусім страхи. Якщо запитати його, чого він бажає найбільше, Мирон не просить іграшку, не просить подарунок і навіть не просить щось для себе. Мирон просто хоче, щоб закінчилася війна. Жодна дитина не повинна просити про таке. Усі хлопчики й дівчатка мають право рости в мирі, гратися, вчитися, бути зі своїми друзями та почуватися в безпеці у власному домі - додав Рамос.

Іспанець наголосив, що жодне дитинство не має бути затьмарене війнами.

ЮНІСЕФ уже 80 років працює над захистом прав усіх дітей, зокрема й тих, хто живе в умовах конфліктів. Але попереду ще багато роботи. Ми розраховуємо на вас, щоб такі діти, як Мирон, могли знову жити так, як належить дітям: просто бути дітьми - резюмував екс-капітан “Реалу”.

Нагадаємо

росія депортувала понад 20 тисяч дітей, під загрозою незаконного переміщення перебувають ще 1,6 млн малолітніх і неповнолітніх, а від агресії зс рф постраждали тисячі маленьких українців. Однак реальні масштаби злочинів можуть бути значно більшими, оскільки Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій для перевірки інформації.