"Війна змінила його життя" - екскапітан “Реалу” Рамос розповів історію 9-річного Мирона
Київ • УНН
Посол ЮНІСЕФ Серхіо Рамос розповів про пораненого війною українця Мирона, якому малювання допомагає відновлюватися. Хлопчик мріє про мир.
Колишній капітан збірної Іспанії та мадридського "Реалу", посол доброї волі ЮНІСЕФ Серхіо Рамос розповів історію 9-річного українського хлопчика Мирона який постраждав через війну, та нині проходить відновлення. Рамос розповів в Instagram, що малювання допомагає Мирону знову мріяти, творити й відчувати себе дитиною, передає УНН.
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У відео Рамос показав рюкзак 9-річного хлопчика Мирона з України, який зазнав поранень та наразі проходить відновлення.
Це рюкзак Мирона, йому дев’ять років і він живе в Україні. Війна змінила його життя. Він зазнав поранення і відтоді відновлюється. Раптом його дім перестав бути тим місцем, де можна почуватися в безпеці. Тепер малювання допомагає йому знову робити те, чого війна не змогла в нього забрати: уявляти, творити й залишатися дитиною
Він зазначає, що у своїх малюнках Мирон може продовжувати уявляти, творити й висловлювати те, що в нього всередині, а також розповів, що хлопчику подобається займатися рукоділлям.
Це може здаватися чимось дрібним, але знову мати улюблені заняття, зосереджуватися на чомусь створеному власними руками та радіти цим моментам - частина повернення до звичного життя. Уночі він намагається засинати, обіймаючи його, але коли настає темрява, повертаються спогади і передусім страхи. Якщо запитати його, чого він бажає найбільше, Мирон не просить іграшку, не просить подарунок і навіть не просить щось для себе. Мирон просто хоче, щоб закінчилася війна. Жодна дитина не повинна просити про таке. Усі хлопчики й дівчатка мають право рости в мирі, гратися, вчитися, бути зі своїми друзями та почуватися в безпеці у власному домі
Іспанець наголосив, що жодне дитинство не має бути затьмарене війнами.
ЮНІСЕФ уже 80 років працює над захистом прав усіх дітей, зокрема й тих, хто живе в умовах конфліктів. Але попереду ще багато роботи. Ми розраховуємо на вас, щоб такі діти, як Мирон, могли знову жити так, як належить дітям: просто бути дітьми
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росія депортувала понад 20 тисяч дітей, під загрозою незаконного переміщення перебувають ще 1,6 млн малолітніх і неповнолітніх, а від агресії зс рф постраждали тисячі маленьких українців. Однак реальні масштаби злочинів можуть бути значно більшими, оскільки Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій для перевірки інформації.