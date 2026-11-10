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Убиті, зниклі безвісти та депортовані: Лубінець оприлюднив шокуючі дані про злочини рф проти українських дітей

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Лубінець повідомив про 20 651 підтверджений випадок депортації дітей і 1,6 млн неповнолітніх під ризиком переміщення. Реальні масштаби можуть бути більшими.

Убиті, зниклі безвісти та депортовані: Лубінець оприлюднив шокуючі дані про злочини рф проти українських дітей
Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

росія депортувала понад 20 тисяч дітей, під загрозою незаконного переміщення перебувають ще 1,6 млн малолітніх і неповнолітніх, а від агресії зс рф постраждали тисячі маленьких українців. Однак реальні масштаби злочинів можуть бути значно більшими, оскільки Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій для перевірки інформації. Такі дані 10 листопада оприлюднив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації третьої спеціальної доповіді, присвяченої порушенням прав українських дітей з боку країни-агресорки, передає УНН.

Під загрозою депортації залишається понад мільйон дітей

За словами омбудсмана, росія проводить цілеспрямовану державну політику щодо українських дітей ще з 2014 року. Після окупації Криму російська влада почала застосовувати механізми депортації, примусового переміщення, мілітаризації та ідеологічного впливу на неповнолітніх. Лубінець закцентував, що порушення прав українських дітей мають системний характер і не обмежуються періодом повномасштабного вторгнення.

Ми окремо завжди наголошуємо, що російська федерація викрадає українських дітей з 2014 року. Як тільки російська армія окупувала український Крим, автоматично одразу запустилася державна система російської федерації, спрямована на депортацію, мілітаризацію, індоктринацію українських дітей

 - сказав він.

Омбудсман також звернув увагу на те, що тисячі дітей уже депортували тоді як значній кількості маленьких українців тільки загрожує незаконне переміщення.

Близько 1,6 мільйона українських дітей з 2022 року залишаються під ризиком депортації та примусового переміщення. Я не дарма зупиняюся на цій цифрі для того, щоб весь світ розумів масштаби потенційної трагедії української нації

 - озвучив цифри Лубінець.

Водночас, за його словами, встановити точну кількість дітей, яких російська влада фактично вивезла з окупованих територій, надзвичайно складно. Проблема полягає насамперед у неможливості незалежно перевірити інформацію щодо дітей, які перебувають на території рф або на тимчасово окупованих територіях України.

росія сама повідомляла про сотні тисяч вивезених українських дітей

Омбудсман зазначив, що про масштабне переміщення українських неповнолітніх свідчать, зокрема, дані, які раніше оприлюднювала сама російська сторона. За його словами, у 2022 році кілька російських джерел повідомляли про вивезення понад 744 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій України до російської федерації.

Крім того, у згаданому Лубінцем звіті за 2025 рік фігурує показник у 733 тисячі дітей, переміщених з України до рф. При цьому омбудсман наголосив, що йдеться про інформацію, яку необхідно відрізняти від офіційно верифікованих Україною випадків.

Понад 20 тисяч випадків депортації підтверджено: Лубінець озвучив статистику злочинів

Під час презентації спеціальної доповіді Уповноважений Верховної Ради оприлюднив верифіковані дані щодо дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

Згідно з наведеними ним показниками, станом на момент виступу:

  • 770 українських дітей загинули внаслідок дій російської армії;
    • 3 018 дітей дістали поранення;
      • 2 349 дітей вважаються зниклими безвісти;
        • 23 дитини постраждали від сексуального насильства;
          • 20 651 дитина фігурує у верифікованих випадках депортації або примусового переміщення.

            Лубінець окремо наголосив, що наведені показники не відображають повної картини злочинів, оскільки українські органи влади не мають можливості перевірити всі випадки на тимчасово окупованих територіях.

            Я звертаю вашу увагу, що ці цифри верифіковані на території, яку контролює український уряд. Насправді цифри дітей, які загинули, були поранені або зникли безвісти на тимчасово окупованій території України, не верифікуються українською владою, бо в нас немає фактичного доступу до цієї території

            - підкреслив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

            За словами омбудсмана, саме відсутність доступу до окупованих територій залишається однією з головних перешкод для встановлення реальної кількості постраждалих дітей.

            І ми розуміємо, що цифри набагато-набагато вищі

            - резюмував Лубінець.

            Україна представила третю спеціальну доповідь щодо злочинів проти дітей: про що в ній йдеться

            Під час виступу Лубінець також представив спеціальну доповідь "Стійкі!", присвячену системному нелюдському поводженню російської федерації з українськими дітьми. Документ містить аналіз державної політики рф щодо неповнолітніх і демонструє системний характер порушень їхніх прав.

            Омбудсман зазначив, що це вже третя спеціальна доповідь інституції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, присвячена становищу українських дітей на тимчасово окупованих територіях та в російській федерації.

            Ми в цьому документі проаналізували, показали системність державної політики російської федерації стосовно українських дітей

            - пояснив Уповноважений з прав людини.

            За словами омбудсмана, така робота охоплює пошук і документування правди про злочини проти українських дітей, а також напрацювання конкретних пропозицій для спільних дій національних органів влади та міжнародних партнерів. До підготовки матеріалів до цьогорічної доповіді долучилися представники громадських та міжнародних організацій, серед яких Регіональний центр прав людини, Центр громадянської просвіти "Альменда", Центр прав людини ZMINA, благодійний фонд "Схід SOS", Global Rights Compliance та інші партнери.

            Від депортації до мілітаризації: як документують порушення прав дітей

            Лубінець нагадав, що першу спеціальну доповідь щодо становища українських дітей інституція омбудсмана представила у 2023 році. Документ мав назву "Нерозквітлі" та був присвячений порушенням прав дітей на тимчасово окупованих територіях України та в російській федерації. Основну увагу тоді приділили депортації, примусовому переміщенню, мілітаризації та індоктринації українських дітей.

            Нинішня доповідь продовжує цю роботу, зосереджуючись на системності російської державної політики щодо українських неповнолітніх. Омбудсман наголосив, що проблема виходить далеко за межі окремих випадків порушення прав дітей. За його словами, йдеться про цілеспрямовані дії держави-агресора, які тривають понад десять років.

            На завершення Лубінець нагадав про принцип, закріплений у Женевській декларації прав дитини 1924 року, відповідно до якого людство повинно дати дитині найкраще з того, що має. Натомість українські діти від 2014 року стикаються з протилежною реальністю: замість захисту їхніх прав вони зазнають насильства та інших злочинів з боку російської федерації.

            Нагадаємо

            У червні 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив про загибель щонайменше 707 дітей через агресію рф. Він наголосив на необхідності покарання за ці злочини.

            Олександра Василенко

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