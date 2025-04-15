Time (журнал)

Що значить "неготовність підтримати НАТОвізацію України"? У місії США при НАТО пояснили заяви Байдена

Президент Джо Байден заявив, що він не вірить, що Україна в даний час готова до членства в НАТО, але підкреслив, що майбутнє України - в НАТО, і її членство - питання часу, наголошують в місії США при Альянсі.