Time (журнал)

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35453 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165103 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141476 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144157 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136671 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136857 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196855 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16055 перегляди

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Новини Світу • 8 квітня, 15:12 • 11535 перегляди

Зеленський знову на обкладинці Time: картини в Офісі Президента і символіка війни

Володимир Зеленський з'явився на обкладинці Time з матеріалом про суперечки з Трампом, зустріч з Венсом та майбутнє України у війні. В ОП помітно картини про перемогу.

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Зеленський планував подарувати Трампу пояс Усика, але показав фото українських військовополонених

Володимир Зеленський привіз Трампу чемпіонський пояс Усика, але не вручив. Замість цього, він показав фотографії українських військовополонених, які зазнали катувань в полоні.

Війна • 24 березня, 13:30 • 16569 перегляди

Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД

У соцмережі X поширюється фейкове відео від імені New York Post про виплату USAID 4 млн доларів журналу Time. Центр протидії дезінформації спростував інформацію про підкуп для визнання Зеленського "Людиною року".

Суспільство • 27 лютого, 12:59 • 40228 перегляди

TIME назвав 13 найвпливовіших жінок року: від жертви злочину до світових зірок

Журнал TIME опублікував щорічний список із 13 найвпливовіших жінок 2023 року. До переліку увійшли активістки, акторки, спортсменки та інші жінки, які змінюють світ своїми вчинками та рішеннями.

Новини Світу • 20 лютого, 20:35 • 27237 перегляди

Трамп відреагував на обкладинку Time з Маском у президентському кріслі

Дональд Трамп іронічно прокоментував появу Ілона Маска на обкладинці Time в Овальному кабінеті. Маск, який керує урядовим департаментом, відповів компліментом на адресу президента.

Новини Світу • 8 лютого, 13:02 • 81936 перегляди

Журнал Time помістив на обкладинку Ілона Маска у кріслі президента США

Ілон Маск з'явився на обкладинці Time. Бізнесмен зображений за столом в Овальному кабінеті. Його призначення викликало масові протести та занепокоєння щодо майбутніх змін в уряді США.

Новини Світу • 7 лютого, 16:30 • 57471 перегляди

Трамп отримав різдвяне запрошення відвідати батьківщину матері в Шотландії

Депутат-лейборист запросив Дональда Трампа відвідати село Тонг на острові Льюїс, де народилася його мати. Обидва політики мають родинні зв'язки з цим селом, звідки їхні матері родом.

Новини Світу • 23 грудня, 10:18 • 14888 перегляди

"Дуже стабільно": Джиммі Кіммел розкопав старі твіти Трампа про Time після визнання людиною року

Джиммі Кіммел проаналізував зміну ставлення Трампа до журналу Time протягом років. Від критики та прогнозів про закриття видання у 2013 році до захоплених відгуків після визнання "Людиною року" у 2024.

Новини Світу • 13 грудня, 13:26 • 103719 перегляди

Син Трампа опублікував відео, де його батько "виштовхує" Зеленського з обкладинки Time

Дональд Трамп-молодший поширив в Instagram відео з обкладинкою Time, де його батько виштовхує ногою Зеленського. Це сталося після того, як журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною 2024 року.

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Журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною року

Журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною 2024 року. Видання опублікувало обкладинку нового номера з фотографією обраного президента США.

Новини Світу • 12 грудня, 12:48 • 15011 перегляди

Time назвав іконою 2024 року Елтона Джона

Британський музикант Елтон Джон став іконою 2024 року за версією TIME. Видання відзначило його 60-річну кар'єру, два "Оскари" та благодійну діяльність.

Культура • 12 грудня, 00:15 • 18001 перегляди

Журналісти дізнались, хто стане "Людиною року 2024" за версією журналу Time

Дональд Трамп може отримати звання "Людина року 2024" від журналу Time. На честь цього він відкриє торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі 12 грудня.

Новини Світу • 11 грудня, 22:34 • 17390 перегляди

Понад 1000 українських пар уклали шлюб через "Дію"

За три місяці 1170 пар зареєстрували шлюб через додаток "Дія", не відвідуючи РАЦС особисто. Україна стала першою країною з повним циклом онлайн-одруження через смартфон.

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Best Inventions 2024: український застосунок "Дія" потрапив до рейтингу TIME

Застосунок "Дія" увійшов до списку 200 найкращих винаходів за версією TIME у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Відзначено функцію "Шлюб онлайн" як перший у світі повністю цифровий процес одруження.

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Вибори у США: дочка Навального працює у штабі Камали Гарріс у штаті Пенсільванія

Дар'я Навальна, дочка російського опозиціонера, працює координатором у передвиборчому штабі Камали Гарріс у Пенсільванії. 23-річна випускниця Стенфорду займається зв'язками з громадськістю та мобілізацією виборців.

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Команда Зеленського відмовилась від зустрічі з Трампом: ЗМІ з'ясували причину

Українська делегація відхилила пропозицію зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, щоб уникнути втручання у виборчу кампанію США. Натомість пропонувалася зустріч на нейтральній території, але переговори зірвалися.

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Посол США пояснила слова Байдена про мир в Україні та членство в НАТО

США вважають, що Україні ще є над чим працювати, щоб відповідати критеріям членства в НАТО, але залишаються відданими ідеї допомогти Україні побудувати міст до членства в НАТО і допомогти перетнути цей міст, коли настане відповідний час, вказала посол США при НАТО.

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Що значить "неготовність підтримати НАТОвізацію України"? У місії США при НАТО пояснили заяви Байдена

Президент Джо Байден заявив, що він не вірить, що Україна в даний час готова до членства в НАТО, але підкреслив, що майбутнє України - в НАТО, і її членство - питання часу, наголошують в місії США при Альянсі.

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Понад 510 тисяч російських військових перебувають на окупованих територіях - командувач Сухопутних військ ЗСУ

На окупованих територіях України перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців, але ця кількість може збільшитися через підготовку росії до літнього наступу та плани мобілізації додаткових сил.

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Дональд Трамп обіцяє призначити спеціального прокурора для розслідування "численних злочинів" Байдена, якщо він переможе на президентських виборах 2024 року.

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Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України, увійшов до списку "100 найвпливовіших людей світу" за версією журналу Time у категорії "Лідери".

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Головнокомандувача Валерія Залужного відправили у відставку - журналіст Цимбалюк

Президент України Володимир Зеленський зняв Валерія Залужного із посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Зазначається, що "крісло" Главкома віднині займе Кирило Буданов, який досі очолював Головне Управління Української Розвідки.

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