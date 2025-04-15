Time (журнал)

Colossal Biosciences відтворила лютововків, як у серіалі, але експерти кажуть, що це генетично модифіковані сірі вовки, а не ті, що існували в льодовиковий період.
Володимир Зеленський з'явився на обкладинці Time з матеріалом про суперечки з Трампом, зустріч з Венсом та майбутнє України у війні. В ОП помітно картини про перемогу.
Володимир Зеленський привіз Трампу чемпіонський пояс Усика, але не вручив. Замість цього, він показав фотографії українських військовополонених, які зазнали катувань в полоні.
У соцмережі X поширюється фейкове відео від імені New York Post про виплату USAID 4 млн доларів журналу Time. Центр протидії дезінформації спростував інформацію про підкуп для визнання Зеленського "Людиною року".
Журнал TIME опублікував щорічний список із 13 найвпливовіших жінок 2023 року. До переліку увійшли активістки, акторки, спортсменки та інші жінки, які змінюють світ своїми вчинками та рішеннями.
Дональд Трамп іронічно прокоментував появу Ілона Маска на обкладинці Time в Овальному кабінеті. Маск, який керує урядовим департаментом, відповів компліментом на адресу президента.
Ілон Маск з'явився на обкладинці Time. Бізнесмен зображений за столом в Овальному кабінеті. Його призначення викликало масові протести та занепокоєння щодо майбутніх змін в уряді США.
Депутат-лейборист запросив Дональда Трампа відвідати село Тонг на острові Льюїс, де народилася його мати. Обидва політики мають родинні зв'язки з цим селом, звідки їхні матері родом.
Джиммі Кіммел проаналізував зміну ставлення Трампа до журналу Time протягом років. Від критики та прогнозів про закриття видання у 2013 році до захоплених відгуків після визнання "Людиною року" у 2024.
Дональд Трамп-молодший поширив в Instagram відео з обкладинкою Time, де його батько виштовхує ногою Зеленського. Це сталося після того, як журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною 2024 року.
Журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною 2024 року. Видання опублікувало обкладинку нового номера з фотографією обраного президента США.
Британський музикант Елтон Джон став іконою 2024 року за версією TIME. Видання відзначило його 60-річну кар'єру, два "Оскари" та благодійну діяльність.
Дональд Трамп може отримати звання "Людина року 2024" від журналу Time. На честь цього він відкриє торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі 12 грудня.
За три місяці 1170 пар зареєстрували шлюб через додаток "Дія", не відвідуючи РАЦС особисто. Україна стала першою країною з повним циклом онлайн-одруження через смартфон.
Застосунок "Дія" увійшов до списку 200 найкращих винаходів за версією TIME у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Відзначено функцію "Шлюб онлайн" як перший у світі повністю цифровий процес одруження.
Дар'я Навальна, дочка російського опозиціонера, працює координатором у передвиборчому штабі Камали Гарріс у Пенсільванії. 23-річна випускниця Стенфорду займається зв'язками з громадськістю та мобілізацією виборців.
Українська делегація відхилила пропозицію зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, щоб уникнути втручання у виборчу кампанію США. Натомість пропонувалася зустріч на нейтральній території, але переговори зірвалися.
США вважають, що Україні ще є над чим працювати, щоб відповідати критеріям членства в НАТО, але залишаються відданими ідеї допомогти Україні побудувати міст до членства в НАТО і допомогти перетнути цей міст, коли настане відповідний час, вказала посол США при НАТО.
Президент Джо Байден заявив, що він не вірить, що Україна в даний час готова до членства в НАТО, але підкреслив, що майбутнє України - в НАТО, і її членство - питання часу, наголошують в місії США при Альянсі.
Байден попередив, що якщо Україна впаде, то інші країни, розташовані вздовж кордону з росією, включаючи Польщу, також впадуть.
Байден вважає, що мир полягає в тому, що росія ніколи не окупує Україну. Проте це не означає, що Україна має бути частиною НАТО.
На окупованих територіях України перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців, але ця кількість може збільшитися через підготовку росії до літнього наступу та плани мобілізації додаткових сил.
Дональд Трамп обіцяє призначити спеціального прокурора для розслідування "численних злочинів" Байдена, якщо він переможе на президентських виборах 2024 року.
Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України, увійшов до списку "100 найвпливовіших людей світу" за версією журналу Time у категорії "Лідери".
Президент України Володимир Зеленський зняв Валерія Залужного із посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Зазначається, що "крісло" Главкома віднині займе Кирило Буданов, який досі очолював Головне Управління Української Розвідки.