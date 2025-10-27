$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 4220 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 7024 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19677 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19863 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25800 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36451 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39734 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36179 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34171 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27944 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Журнал Time змінив обкладинку з Трампом після критики президента

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Журнал Time змінив портрет президента США Дональда Трампа на обкладинці одного з номерів після його критики. Тепер глава Білого дому зображений анфас, тоді як раніше він дивився вгору на тлі неба з підписом "Його тріумф".

Журнал Time змінив обкладинку з Трампом після критики президента

Журнал Time змінив портрет президента США Дональда Трампа на обкладинці одного з номерів після критики американського лідера. Про це повідомляє УНН з посиланням на Time.

Деталі

Тепер глава Білого дому зображений анфас. На спочатку представленому зображенні президент США дивився вгору на тлі неба з підписом "Його тріумф".

Водночас сам Трамп поки що не коментував нову обкладинку журналу.

Додатково

Як повідомляє Daily Beast, обкладинка журналу TIME з президентом Дональдом Трампом зобов'язана своїм існування одному з найстрашніших портретів 20 століття. Йдеться про фото Арнольда Ньюмана 1963 року, на якій зображений Альфред Крупп, німецький промисловець і засуджений нацистський військовий злочинець.

Цей портрет, опублікований Newsweek, давно вважається одним з найбільш психологічно заряджених зображень, коли-небудь створених для щотижневого новинного журналу.

Нагадаємо

Журнал Time опублікував випуск, на обкладинку якого помістив фотографію Трампа, а також виніс на першу шпальту заголовки трьох статей щодо врегулювання війни у Газі: "Його тріумф", "Лідер, якого потребував Ізраїль" і "Як Газа зцілюється".

Президент США Дональд Трамп поскаржився на журнал Time через публікацію його фотографії на обкладинці. Він назвав її "найгіршою в історії фотографією".

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп у Шарм-ель-Шейху підписав мирну угоду для Сектору Гази. Він назвав її історичною та такою, що запобігне Третій світовій війні.

Євген Устименко

