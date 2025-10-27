Журнал Time змінив обкладинку з Трампом після критики президента
Київ • УНН
Журнал Time змінив портрет президента США Дональда Трампа на обкладинці одного з номерів після його критики. Тепер глава Білого дому зображений анфас, тоді як раніше він дивився вгору на тлі неба з підписом "Його тріумф".
Журнал Time змінив портрет президента США Дональда Трампа на обкладинці одного з номерів після критики американського лідера. Про це повідомляє УНН з посиланням на Time.
Деталі
Тепер глава Білого дому зображений анфас. На спочатку представленому зображенні президент США дивився вгору на тлі неба з підписом "Його тріумф".
Водночас сам Трамп поки що не коментував нову обкладинку журналу.
Додатково
Як повідомляє Daily Beast, обкладинка журналу TIME з президентом Дональдом Трампом зобов'язана своїм існування одному з найстрашніших портретів 20 століття. Йдеться про фото Арнольда Ньюмана 1963 року, на якій зображений Альфред Крупп, німецький промисловець і засуджений нацистський військовий злочинець.
Цей портрет, опублікований Newsweek, давно вважається одним з найбільш психологічно заряджених зображень, коли-небудь створених для щотижневого новинного журналу.
Нагадаємо
Журнал Time опублікував випуск, на обкладинку якого помістив фотографію Трампа, а також виніс на першу шпальту заголовки трьох статей щодо врегулювання війни у Газі: "Його тріумф", "Лідер, якого потребував Ізраїль" і "Як Газа зцілюється".
Президент США Дональд Трамп поскаржився на журнал Time через публікацію його фотографії на обкладинці. Він назвав її "найгіршою в історії фотографією".
Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп у Шарм-ель-Шейху підписав мирну угоду для Сектору Гази. Він назвав її історичною та такою, що запобігне Третій світовій війні.