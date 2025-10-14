Трамп розкритикував обкладинку Time через "найгіршу в історії фотографію"

Президент США Дональд Трамп поскаржився на журнал Time через публікацію його фотографії на обкладинці. Він назвав її "найгіршою в історії фотографією", повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

Деталі

Журнал Time опублікував випуск, на обкладинку якого помістив фотографію Трампа, а також виніс на першу шпальту заголовки трьох статей щодо врегулювання війни у Газі: "Його тріумф", "Лідер, якого потребував Ізраїль" і "Як Газа зцілюється".

Живі ізраїльські заручники, утримувані в Газі, були звільнені в межах першого етапу мирного плану Дональда Трампа, паралельно зі звільненням палестинських в’язнів. Угода може стати визначальним досягненням другого терміну Трампа та може ознаменувати стратегічний поворотний момент для Близького Сходу - йдеться в публікації на сторінці в соцмережі «Х».

У відповідь Трамп різко розкритикував редакцію за фото.

Журнал Time написав про мене досить непогану статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. Вони "прибрали" моє волосся, а потім зʼявилося щось, що виглядало як корона, що плаває, але надзвичайно маленька. Дуже дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і її варто відкликати. Що вони роблять і чому? - написав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у Шарм-ель-Шейху підписав мирну угоду для Сектору Гази. Він назвав її історичною та такою, що запобігне Третій світовій війні.