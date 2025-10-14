$41.610.01
Ексклюзив
08:16 • 3490 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 3284 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 10310 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 12418 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 14516 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17198 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 26976 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34678 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 36283 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 30129 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Публікації
Актуальне
Золото
MIM-104 Patriot
Financial Times
Time (журнал)
Truth Social

Трамп розкритикував обкладинку Time через "найгіршу в історії фотографію"

Київ • УНН

 • 1916 перегляди

Дональд Трамп висловив невдоволення обкладинкою журналу Time, назвавши свою фотографію "найгіршою в історії". На обкладинці також були заголовки про врегулювання війни в Газі.

Трамп розкритикував обкладинку Time через "найгіршу в історії фотографію"

Президент США Дональд Трамп поскаржився на журнал Time через публікацію його фотографії на обкладинці. Він назвав її "найгіршою в історії фотографією", повідомляє УНН з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

Деталі

Журнал Time опублікував випуск, на обкладинку якого помістив фотографію Трампа, а також виніс на першу шпальту заголовки трьох статей щодо врегулювання війни у Газі: "Його тріумф", "Лідер, якого потребував Ізраїль" і "Як Газа зцілюється".

Живі ізраїльські заручники, утримувані в Газі, були звільнені в межах першого етапу мирного плану Дональда Трампа, паралельно зі звільненням палестинських в’язнів. Угода може стати визначальним досягненням другого терміну Трампа та може ознаменувати стратегічний поворотний момент для Близького Сходу

- йдеться в публікації на сторінці в соцмережі «Х».

У відповідь Трамп різко розкритикував редакцію за фото.

Журнал Time написав про мене досить непогану статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. Вони "прибрали" моє волосся, а потім зʼявилося щось, що виглядало як корона, що плаває, але надзвичайно маленька. Дуже дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і її варто відкликати. Що вони роблять і чому?

- написав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у Шарм-ель-Шейху підписав мирну угоду для Сектору Гази. Він назвав її історичною та такою, що запобігне Третій світовій війні.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Ізраїль
Time (журнал)
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа