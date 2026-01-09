Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало

Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 8% у річному вимірі за підсумками грудня 2025 року із 9,3% у листопаді, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в грудні порівняно із листопадом становила 0,2, із груднем 2024 року - 8,0%.

Базова інфляція в грудні 2025 року порівняно із листопадом становила 0,1%, із груднем 2024 року - 8,0%.

Ціни на продукти та товари

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися, зрісши у річному вимірі на 10,2%.

При цьому у грудні на 5,6-0,7% зросли ціни на яйця, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, соняшникову олію, сало, овочі, яловичину, молоко. Водночас на 4,1-0,2% за місяць знизилися ціни на фрукти, цукор, м’ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у грудні підвищилися на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття за місяць подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття – на 4,4%, одяг – на 3,6%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли у грудні на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%. Подорожчання транспорту за рік - 6,1%.

Послуги освіти за місяць не змінилися в ціні. Подорожчання за рік - 14,4%.

Послуги у сфері охорони здоров’я у грудні подешевшали на 0,3%, за рік подорожчання на 6%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

