Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало

$42.990.27
50.180.25
ukenru
13:30 • 890 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 1500 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 890 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 4352 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 2058 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 10466 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 11809 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13460 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 11750 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12591 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.9м/с
81%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться9 січня, 05:44 • 6862 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 29482 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 22103 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 5132 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 19443 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 47895 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 75793 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 50974 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 73777 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 100132 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Львів
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 53405 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 56126 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 78210 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 96781 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 137521 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
FIFA (серія відеоігор)

Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Споживча інфляція в Україні у грудні 2025 року сповільнилася до 8% у річному вимірі. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої не змінилися, тоді як транспорт подорожчав на 0,7%.

Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало

Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 8% у річному вимірі за підсумками грудня 2025 року із 9,3% у листопаді, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в грудні порівняно із листопадом становила 0,2, із груднем 2024 року - 8,0%.

Базова інфляція в грудні 2025 року порівняно із листопадом становила 0,1%, із груднем 2024 року - 8,0%.

Ціни на продукти та товари

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися, зрісши у річному вимірі на 10,2%.

При цьому у грудні на 5,6-0,7% зросли ціни на яйця, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, соняшникову олію, сало, овочі, яловичину, молоко. Водночас на 4,1-0,2% за місяць знизилися ціни на фрукти, цукор, м’ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у грудні підвищилися на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття за місяць подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття – на 4,4%, одяг – на 3,6%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли у грудні на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%. Подорожчання транспорту за рік - 6,1%.

Послуги освіти за місяць не змінилися в ціні. Подорожчання за рік - 14,4%.

Послуги у сфері охорони здоров’я у грудні подешевшали на 0,3%, за рік подорожчання на 6%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс на половину: з ким і чим торгує Україна10.12.25, 15:11 • 2925 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Україна