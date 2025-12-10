$42.180.11
Ексклюзив
14:20 • 120 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 4026 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 8922 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 11830 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 11928 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 12193 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 19957 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 16469 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27069 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41861 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс на половину: з ким і чим торгує Україна

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-листопад 2025 року сягнув $38,6 млрд, що на 52,6% більше, ніж торік. Імпорт склав $75,4 млрд, експорт – $36,8 млрд, товарообіг – $112,2 млрд.

Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс на половину: з ким і чим торгує Україна

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-листопаді цього року становив 38,6 млрд дол., що на 52,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За 11 місяців 2025 року товарообіг України сягнув $112,2 млрд. Протягом січня-листопада 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $75,4 млрд, а експортували – на $36,8 млрд. При цьому оподаткований імпорт становив $57,6 млрд, або 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай — $17  млрд;
    • Польща — $7,1 млрд;
      • Німеччина — $5,9 млрд.

        Експортували з України найбільше до:

        • Польщі — на $4,6 млрд;
          • Туреччини — на $2,5 млрд;
            • Німеччини — на $2,2 млрд.

              У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2025 року товарів 67% становили такі категорії товарів: 

              • машини, устаткування та транспорт — $30,2 млрд;
                • продукція хімічної промисловості — $11,4 млрд;
                  • паливно-енергетичні  — $9,4 млрд.

                    До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: 

                    • продовольчі товари — $20,4 млрд;
                      • метали та вироби з них — $4,3 млрд;
                        • машини, устаткування та транспорт — $3,4 млрд.

                          Світова торгівля зросте на 7% і перевищить рекордні 35 трильйонів доларів, прогнозує агентство ООН09.12.25, 20:49 • 3296 переглядiв

                          Юлія Шрамко

