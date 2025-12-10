Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс на половину: з ким і чим торгує Україна
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-листопад 2025 року сягнув $38,6 млрд, що на 52,6% більше, ніж торік. Імпорт склав $75,4 млрд, експорт – $36,8 млрд, товарообіг – $112,2 млрд.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-листопаді цього року становив 38,6 млрд дол., що на 52,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.
Деталі
За 11 місяців 2025 року товарообіг України сягнув $112,2 млрд. Протягом січня-листопада 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $75,4 млрд, а експортували – на $36,8 млрд. При цьому оподаткований імпорт становив $57,6 млрд, або 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $17 млрд;
- Польща — $7,1 млрд;
- Німеччина — $5,9 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $4,6 млрд;
- Туреччини — на $2,5 млрд;
- Німеччини — на $2,2 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2025 року товарів 67% становили такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $30,2 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $11,4 млрд;
- паливно-енергетичні — $9,4 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $20,4 млрд;
- метали та вироби з них — $4,3 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $3,4 млрд.
