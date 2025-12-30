Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський

$42.220.15
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
15:27 • 12704 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 14224 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 13770 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 16106 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 14891 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14385 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 20467 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 28105 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20934 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Популярнi новини
росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"30 грудня, 09:30 • 5356 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 30014 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 25833 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13586 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 11374 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 25839 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 30020 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 28105 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 54967 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 54471 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Японія
Франція
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 12704 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13590 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 29339 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42481 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49935 перегляди
Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про контакт зі США щодо нібито атаки українських безпілотників на резиденцію путіна. Переговорні групи дійшли висновку, що це фейк.

Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна контактувала із США щодо нібито атаки українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області, передає УНН

Що стосується атаки на Валдай, наша переговорна група з’єдналася з американською групою, вони проговорили деталі і ми розуміємо, що це фейк 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що партнери України завжди можуть завдяки своїм технічним можливостям перевірити, що це фейк. 

Нагадаємо 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли жодних відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про ймовірну атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області, про що стверджував глава МЗС рф сергій лавров.

Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна30.12.25, 15:51 • 13774 перегляди

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна