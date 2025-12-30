Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна контактувала із США щодо нібито атаки українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області, передає УНН.

Що стосується атаки на Валдай, наша переговорна група з’єдналася з американською групою, вони проговорили деталі і ми розуміємо, що це фейк - сказав Зеленський.

Він зазначив, що партнери України завжди можуть завдяки своїм технічним можливостям перевірити, що це фейк.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли жодних відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про ймовірну атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області, про що стверджував глава МЗС рф сергій лавров.

Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна