Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про контакт зі США щодо нібито атаки українських безпілотників на резиденцію путіна. Переговорні групи дійшли висновку, що це фейк.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна контактувала із США щодо нібито атаки українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області, передає УНН.
Що стосується атаки на Валдай, наша переговорна група з’єдналася з американською групою, вони проговорили деталі і ми розуміємо, що це фейк
Він зазначив, що партнери України завжди можуть завдяки своїм технічним можливостям перевірити, що це фейк.
Нагадаємо
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли жодних відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про ймовірну атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна у новгородській області, про що стверджував глава МЗС рф сергій лавров.
