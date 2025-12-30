Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна

Фейк із БпЛА – це нервова реакція кремля на досягнутий за підсумками переговорів Президентів України та США у Мар-а-Лаго прогрес. У подальшому росія використовуватиме тему "атаки по Валдаю" для виправдання посилення своєї переговорної позиції, майбутніх комбінованих атак по Україні на новорічні свята та дискредитації українського керівництва. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

Служба зовнішньої розвідки України попереджає: з 17:00 29 грудня росія проводить інформаційну операцію для зриву досягнутих між Президентами України та США домовленостей.

У межах такої операції кремль звинувачує Україну в цілеспрямованій спробі атаки по резиденції диктатора володимира путіна із використанням 91 БпЛА.

Операція розпочалася з відповідної заяви С. Лаврова й була розтиражована прокремлівськими медіа (ТАСС, RT). Після цього протягом двох годин (до 19:00) наративи С. Лаврова підхопили та розвинули інші російські спікери: заступник глави МЗС рф О. Грушко, помічник президента рф Ю. Ушаков, голова партії "справедливая россия – за правду" С. Міронов, лідер партії ЛДПР Л. Слуцький, перший заступник голови комітету держдуми рф з питань оборони О. Журавльов. Така оперативність та скоординованість свідчить про те, що операція проводилась на виконання вказівок в. путіна та відповідно до затверджених АП рф "темників" - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що є ціла низка фактів, які свідчать, що інформація про атаку на резиденцію путіна є фейком.

Кілька з них:

1) упродовж 29 грудня місцеві жителі Новгородської області не повідомляли про атаку БпЛА та її наслідки. Зараз бачимо, як кремль намагається виправити ситуацію, поширюючи в російських соцмережах (Вконтакте) фейкові повідомлення від імені нібито жителів міста Валдай;

2) відсутність фактичних доказів (уламки, фото, відео) збитих БпЛА, які кремль не може представити вже майже добу після початку інформаційної операції. Але потрібні "докази" можуть підвезти найближчим часом;

3) МО рф двічі корегувало опубліковані зведення для відповідності наративам кремля (спочатку повідомили про 18 зафіксованих безпілотників СОУ, потім їх кількість збільшилась до 23).

Безпілотників було менше і час атаки "плаваючий": у міноборони рф випадково викрили брехню лаврова і ушакова про удар по резиденції путіна

москва не вперше бездоказово та навмисно маніпулює темою атаки СОУ проти російських об’єктів. У травні 2023 року – повідомляла про атаку безпілотників на кремль. У травні 2025 року – вказувала, що під час візиту до Курської області гелікоптер в. путіна нібито потрапив в "епіцентр атаки БпЛА". У подальшому джерела в російському уряді підтвердили, що це була постановка, нагадали у розвідці.

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу, що фейк із БпЛА – це нервова реакція кремля на досягнутий за підсумками переговорів Президентів України та США у Мар-а-Лаго прогрес. У подальшому росія використовуватиме тему "атаки по Валдаю" для виправдання посилення своєї переговорної позиції, майбутніх комбінованих атак по Україні на новорічні свята та дискредитації українського керівництва. У цьому контексті сподіваємося, що медіа перевірятимуть належним чином пропагандистські вкиди рф і вони не будуть використані кремлем як інструмент поширення російських фейків - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше сергій лавров заявив про те, що "у ніч з 28 на 29 грудня" був збитий 91 безпілотник, який атакував резиденцію путіна. Але за даними міноборони рф вночі (до 7 ранку) було збито лише 89, причому на всій території росії.

Крім того, ушаков після розмови путіна та Трампа також заявив, що безпілотники атакували резиденцію вночі — "фактично відразу після" закінчення переговорів американського та українського президентів (вони завершилися до 2 години ночі по москві).

"рф досі не надала жодних правдоподібних доказів": Сибіга про "атаку" на резиденцію путіна