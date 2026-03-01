Операція США в Ірані "випереджає графік" - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, випереджаючи графік"
Президент США Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре — випереджаючи графік", передає УНН із посиланням на CNBC.
"Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії", — сказав Трамп, з яким зв’язалися телефоном. "Ми виконуємо свою роботу не лише для себе, а й для всього світу. І все випереджає графік".
Додамо
У суботу Трамп розпочав спільний удар по Ірану, в результаті якого загинув лідер країни аятолла Алі Хаменеї. Іран з того часу розпочав контратаку. Він керував нападом зі своєї резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.
Трамп звернувся до можливого відступу для припинення конфлікту, який, за його словами, залежить від багатьох змінних. Але президент сказав, що справи рухаються в позитивному напрямку.
"Зараз справи розвиваються дуже позитивно, дуже позитивно", — сказав він.
Папа Римський Лев зробив емоційне звернення до світу через ситуацію на Сході01.03.26, 18:12 • 488 переглядiв
Нагадаємо
У Центральному командуванні США заявили про загибель трьох військовослужбовців у бою, ще п'ятеро отримали поранення у рамках операції в Ірані.