Операція США в Ірані "випереджає графік" - Трамп

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 12520 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 27761 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 48264 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 57886 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 69896 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 72450 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 70921 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52582 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53389 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55994 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.2м/с
63%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico1 березня, 08:21 • 25063 перегляди
"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний1 березня, 08:49 • 9134 перегляди
День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для УкраїниPhoto1 березня, 09:23 • 8648 перегляди
Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням1 березня, 09:37 • 10685 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%10:49 • 11955 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 78591 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 83202 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 70403 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 73443 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 73899 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Джон Гілі
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 41763 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 40299 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 38156 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 37514 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 51429 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
С-300
Шахед-136
The Guardian

Операція США в Ірані "випереджає графік" - Трамп

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, випереджаючи графік"

Операція США в Ірані "випереджає графік" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре — випереджаючи графік", передає УНН із посиланням на CNBC.

"Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії", — сказав Трамп, з яким зв’язалися телефоном. "Ми виконуємо свою роботу не лише для себе, а й для всього світу. І все випереджає графік".

Додамо

У суботу Трамп розпочав спільний удар по Ірану, в результаті якого загинув лідер країни аятолла Алі Хаменеї. Іран з того часу розпочав контратаку. Він керував нападом зі своєї резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Трамп звернувся до можливого відступу для припинення конфлікту, який, за його словами, залежить від багатьох змінних. Але президент сказав, що справи рухаються в позитивному напрямку.

"Зараз справи розвиваються дуже позитивно, дуже позитивно", — сказав він.

Папа Римський Лев зробив емоційне звернення до світу через ситуацію на Сході01.03.26, 18:12 • 488 переглядiв

Нагадаємо

У Центральному командуванні США заявили про загибель трьох військовослужбовців у бою, ще п'ятеро отримали поранення у рамках операції в Ірані.

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран