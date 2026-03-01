Операция США в Иране "опережает график" — Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, опережая график".
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо — опережая график", передает УНН со ссылкой на CNBC.
"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории", — сказал Трамп, с которым связались по телефону. "Мы выполняем свою работу не только для себя, но и для всего мира. И все опережает график".
Добавим
В субботу Трамп начал совместный удар по Ирану, в результате которого погиб лидер страны аятолла Али Хаменеи. Иран с тех пор начал контратаку. Он руководил нападением из своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Трамп обратился к возможному отступлению для прекращения конфликта, который, по его словам, зависит от многих переменных. Но президент сказал, что дела движутся в позитивном направлении.
"Сейчас дела развиваются очень позитивно, очень позитивно", — сказал он.
Напомним
В Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране.