Операция США в Иране "опережает график" — Трамп

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 12641 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 27989 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 48458 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 58060 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 70029 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 72532 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70979 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52598 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53403 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 56023 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.2м/с
63%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico1 марта, 08:21 • 25208 просмотра
"Домино павших диктаторов должно длиться" - Сибига намекнул, что путин следующий1 марта, 08:49 • 9376 просмотра
День "Нулевой дискриминации" - Лубинец назвал ключевые вызовы для УкраиныPhoto1 марта, 09:23 • 8874 просмотра
Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением1 марта, 09:37 • 10806 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%10:49 • 12061 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 78733 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 83343 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 70520 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 73550 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 73996 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 41815 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 40349 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 38195 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 37555 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 31117 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-300
Шахед-136
Хранитель

Операция США в Иране "опережает график" — Трамп

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, опережая график".

Операция США в Иране "опережает график" — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо — опережая график", передает УНН со ссылкой на CNBC.

"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории", — сказал Трамп, с которым связались по телефону. "Мы выполняем свою работу не только для себя, но и для всего мира. И все опережает график".

Добавим

В субботу Трамп начал совместный удар по Ирану, в результате которого погиб лидер страны аятолла Али Хаменеи. Иран с тех пор начал контратаку. Он руководил нападением из своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп обратился к возможному отступлению для прекращения конфликта, который, по его словам, зависит от многих переменных. Но президент сказал, что дела движутся в позитивном направлении.

"Сейчас дела развиваются очень позитивно, очень позитивно", — сказал он.

Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке01.03.26, 18:12 • 722 просмотра

Напомним

В Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран