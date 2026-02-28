Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
Киев • УНН
Весной 2026 года в Украине состоятся музыкальные концерты, фестивали, гастрономические и художественные мероприятия. Запланированы выступления ведущих артистов, пивной фестиваль, Lutsk Food Fest и выставки в Киеве.
Весна 2026 года в крупных городах Украины принесет очень интересную культурную программу - музыкальные концерты с выдающимися исполнителями, фестивали под открытым небом, гастрономические и художественные мероприятия, а также масштабные выставки. УНН собрал самые популярные и уже проверенные события, которые имеют дату и афишу для ценителей.
Детали
Концерт "Весенняя музыкальная платформа Украины" 6 марта 2026 года в 19:00 в МЦКИ "Октябрьский дворец" станет одним из главных музыкальных событий ранней весны в столице. В нем примут участие ведущие украинские артисты в популярных, поп- и различных музыкальных жанрах.
Отдельным событием весеннего сезона станет концерт памяти Степана Гиги. Вечер будет посвящен творчеству народного артиста Украины, а на сцене прозвучат его самые известные хиты в исполнении коллег и молодых артистов. Организаторы обещают теплую атмосферу, живой звук и видеохронику с архивными кадрами, которые раскроют историю его творческого пути и влияния на украинскую эстраду.
24–26 апреля - Garden Beer Weekend #7 - Киев В культурном пространстве ВДНХ (Киев) Garden Beer Weekend #7 откроется 24–26 апреля 2026 года для любителей крафтового пива, уличной еды и музыки под открытым небом. Мероприятие даже было включено в афиши билетных сервисов как одно из самых значимых фестивальных событий весны.
Lutsk Food Fest - 8 мая в Луцке Весеннее гастрономическое мероприятие состоится 8 мая 2026 года в Луцке. Местные производители присоединятся к местной музыкальной программе и ярмаркам на мероприятии, которое станет одним из самых оживленных гастрономических событий региона в этом сезоне.
Март - май - выставки в Киеве весной и художественные проекты. Весна запланирована на ряд крупных художественных выставок в этом году: В Украинском доме выставка под названием "Женские имена бойчукизма", которая состоится во второй половине марта, представит работы женщин-художниц школы Бойчука и их место в украинском искусстве
Весеннее время в Мыстецком Арсенале будет посвящено масштабной выставке украинской иллюстрации - от классических образцов до современных художественных проектов - которая будет показана с марта по май 2026 года. Эти выставки уже включены в планы культурных учреждений Украины, а художественные и исторические контексты делают программы сезона значимыми для любителей искусства.
Традиционный литературный фестиваль: "Книжный Арсенал" весной, Киев Ежегодный литературный форум "Книжный Арсенал" обычно проходит весной в Киеве. Один из крупнейших книжных фестивалей в Украине объединяет издателей, авторов и читателей, чтобы представить новые книги, познакомить с различными книгами, обсудить последние события на книжном рынке и творческие мероприятия на творческих конференциях.
Первая кровавая Луна 2026 года - главные астрономические события марта28.02.26, 11:03 • 1272 просмотра