Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 2048 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 7670 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 17966 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 32057 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 35248 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 43994 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 42158 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41997 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56767 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47379 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 11509 просмотра
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства28 февраля, 01:21 • 5870 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало подозрительную активность Ирана на ядерных объектах, ранее подвергшихся бомбардировкам28 февраля, 01:55 • 6410 просмотра
Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы04:15 • 5038 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto05:06 • 7632 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 16131 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 21387 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 20816 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 25405 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 27005 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 22 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 11760 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 12480 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 13100 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 26659 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
9К720 Искандер

Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Весной 2026 года в Украине состоятся музыкальные концерты, фестивали, гастрономические и художественные мероприятия. Запланированы выступления ведущих артистов, пивной фестиваль, Lutsk Food Fest и выставки в Киеве.

Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки

Весна 2026 года в крупных городах Украины принесет очень интересную культурную программу - музыкальные концерты с выдающимися исполнителями, фестивали под открытым небом, гастрономические и художественные мероприятия, а также масштабные выставки. УНН собрал самые популярные и уже проверенные события, которые имеют дату и афишу для ценителей.

Детали

Концерт "Весенняя музыкальная платформа Украины" 6 марта 2026 года в 19:00 в МЦКИ "Октябрьский дворец" станет одним из главных музыкальных событий ранней весны в столице. В нем примут участие ведущие украинские артисты в популярных, поп- и различных музыкальных жанрах.

Отдельным событием весеннего сезона станет концерт памяти Степана Гиги. Вечер будет посвящен творчеству народного артиста Украины, а на сцене прозвучат его самые известные хиты в исполнении коллег и молодых артистов. Организаторы обещают теплую атмосферу, живой звук и видеохронику с архивными кадрами, которые раскроют историю его творческого пути и влияния на украинскую эстраду.

24–26 апреля - Garden Beer Weekend #7 - Киев В культурном пространстве ВДНХ (Киев) Garden Beer Weekend #7 откроется 24–26 апреля 2026 года для любителей крафтового пива, уличной еды и музыки под открытым небом. Мероприятие даже было включено в афиши билетных сервисов как одно из самых значимых фестивальных событий весны.

Lutsk Food Fest - 8 мая в Луцке Весеннее гастрономическое мероприятие состоится 8 мая 2026 года в Луцке. Местные производители присоединятся к местной музыкальной программе и ярмаркам на мероприятии, которое станет одним из самых оживленных гастрономических событий региона в этом сезоне.

Март - май - выставки в Киеве весной и художественные проекты. Весна запланирована на ряд крупных художественных выставок в этом году: В Украинском доме выставка под названием "Женские имена бойчукизма", которая состоится во второй половине марта, представит работы женщин-художниц школы Бойчука и их место в украинском искусстве

Весеннее время в Мыстецком Арсенале будет посвящено масштабной выставке украинской иллюстрации - от классических образцов до современных художественных проектов - которая будет показана с марта по май 2026 года. Эти выставки уже включены в планы культурных учреждений Украины, а художественные и исторические контексты делают программы сезона значимыми для любителей искусства.

Традиционный литературный фестиваль: "Книжный Арсенал" весной, Киев Ежегодный литературный форум "Книжный Арсенал" обычно проходит весной в Киеве. Один из крупнейших книжных фестивалей в Украине объединяет издателей, авторов и читателей, чтобы представить новые книги, познакомить с различными книгами, обсудить последние события на книжном рынке и творческие мероприятия на творческих конференциях.

Первая кровавая Луна 2026 года - главные астрономические события марта28.02.26, 11:03 • 1272 просмотра

Станислав Кармазин

КультураПроисшествияУНН Lite
Музыкант
Украина
Луцк
Киев