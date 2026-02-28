Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производства

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию в штаб-квартире Трудовой партии Кореи, во время которой подарил высшим военным и гражданским чиновникам снайперские винтовки нового поколения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Диктатор назвал это оружие, разработанное местной Академией оборонных наук, "символом особого доверия" и подчеркнул его высокую технологическую эффективность. Мероприятие было приурочено к Девятому съезду партии и стало очередным шагом в демонстрации монолитного единства северокорейского руководства вокруг милитаристского курса страны.

Участие семьи Кима и новые роли в политической иерархии

Среди получателей "чудесного оружия" оказалась сестра диктатора Ким Ё Чжон, которую государственные медиа впервые официально идентифицировали как директора Департамента общих дел ЦК партии.

СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы

На церемонии также присутствовала дочь лидера Ким Чжу Э, которая уже достигла совершеннолетия и все чаще появляется на ключевых оборонных мероприятиях. На обнародованных фотографиях девушка демонстрировала навыки стрельбы на полигоне, что, по мнению аналитиков южнокорейской разведки, подтверждает ее статус фактического второго лидера государства и будущей преемницы династии.

Демонстрация военной мощи и внутренняя консолидация

Вручение персонализированного оружия членам Центрального военного совета и командирам гвардейских подразделений призвано укрепить лояльность силового блока к режиму.

Кроме того, публикация кадров с помощницей лидера Хён Сон Воль и другими приближенными лицами подчеркивает закрытый характер правящей элиты, где личная преданность вознаграждается символическими военными атрибутами.

Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне