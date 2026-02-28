Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производства

$43.210.03
51.020.06
ukenru
27 февраля, 19:28 • 10626 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 22295 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 27831 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 37649 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 37900 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 39749 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 54395 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46516 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39992 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33995 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
87%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохоPhoto27 февраля, 19:50 • 4120 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 10775 просмотра
Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой27 февраля, 20:41 • 5616 просмотра
Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским27 февраля, 20:44 • 3884 просмотра
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару27 февраля, 21:30 • 6132 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 10847 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 16778 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 17258 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 21822 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 23583 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 8986 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 10336 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 11058 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 24935 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53587 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Бронетранспортер M113
Сериал

Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производства

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил высшим военным и гражданским чиновникам снайперские винтовки нового поколения. Это оружие, разработанное местной Академией оборонных наук, стало «символом особого доверия».

Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производства

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию в штаб-квартире Трудовой партии Кореи, во время которой подарил высшим военным и гражданским чиновникам снайперские винтовки нового поколения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Диктатор назвал это оружие, разработанное местной Академией оборонных наук, "символом особого доверия" и подчеркнул его высокую технологическую эффективность. Мероприятие было приурочено к Девятому съезду партии и стало очередным шагом в демонстрации монолитного единства северокорейского руководства вокруг милитаристского курса страны.

Участие семьи Кима и новые роли в политической иерархии

Среди получателей "чудесного оружия" оказалась сестра диктатора Ким Ё Чжон, которую государственные медиа впервые официально идентифицировали как директора Департамента общих дел ЦК партии.

СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы24.02.26, 22:07 • 9734 просмотра

На церемонии также присутствовала дочь лидера Ким Чжу Э, которая уже достигла совершеннолетия и все чаще появляется на ключевых оборонных мероприятиях. На обнародованных фотографиях девушка демонстрировала навыки стрельбы на полигоне, что, по мнению аналитиков южнокорейской разведки, подтверждает ее статус фактического второго лидера государства и будущей преемницы династии.

Демонстрация военной мощи и внутренняя консолидация

Вручение персонализированного оружия членам Центрального военного совета и командирам гвардейских подразделений призвано укрепить лояльность силового блока к режиму.

 Кроме того, публикация кадров с помощницей лидера Хён Сон Воль и другими приближенными лицами подчеркивает закрытый характер правящей элиты, где личная преданность вознаграждается символическими военными атрибутами.

Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне23.02.26, 06:19 • 5884 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Reuters
Ким Чен Ын