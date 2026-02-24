СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою юную дочь на руководящую должность в Управлении ракетного вооружения страны, которое занимается ядерными силами Пхеньяна. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

В воскресенье Ким был переизбран на должность генерального секретаря правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), которую он занимал в течение 15 лет.

Дочь Кима, которую долгое время считали Чжу Э и которой, как полагают, около 13 лет, все чаще сопровождает верховного лидера на публичных мероприятиях, в частности, на полигонах для испытаний ракет. Это подогрело слухи о том, что она является фавориткой на должность верховного лидера после Кима, что стало бы историческим отходом от династической традиции, которая отдавала предпочтение наследникам мужского пола.

Будущее направление династии Ким поможет сформировать динамику безопасности на Корейском полуострове, где отношения между Сеулом и Пхеньяном резко ухудшились в последние годы на фоне расширения ядерной и баллистической ракетной программ Кима и жесткой линии бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Чжу Э назначена на должность, аналогичную должности "директора" ракетного управления, сообщил в воскресенье газете Chosun Daily высокопоставленный чиновник южнокорейского правительства со ссылкой на источники в разведке.

Этот шаг призван подготовить ее к принятию командования Корейской народной армией, и, как сообщается, она уже получает инструктаж от генералов и в некоторых случаях даже отдает приказы, в отличие от Чан Чан Ха, который официально занимает должность директора ракетного управления с конца 2023 года.

Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне

Это сообщение поступило по самой сильной на сегодняшний день оценке Национальной разведывательной службы Южной Кореи, согласно которой Чжу Э является предполагаемой преемницей. Агентство заявило, что чиновники будут внимательно следить за тем, займет ли она видную роль на девятом съезде Трудовой партии.

Этот формальный съезд, начавшийся в прошлый четверг, определит повестку дня на предстоящий пятилетний период.

Девятый съезд Трудовой партии Кореи в своей резолюции о переизбрании Ким Чен Ына заявил: "Нынешний съезд полностью поддержал и одобрил вежливое предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на должность председателя Трудовой партии Кореи.

Он энергично руководил работой по превращению Корейской народной армии, которая является опорой национальной обороны и гарантией мира, в элитную и мощную армию, создав таким образом революционные вооруженные силы, способные самостоятельно противостоять любой угрозе агрессии и полностью готовые к любой форме войны".

Аналитики предупреждают, что картина преемственности остается неопределенной и может измениться в зависимости от внутренней динамики власти, включая влияние влиятельной сестры Ким Чен Ына, Ё Чжон.

