СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 5086 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 9410 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 8884 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 9776 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 11054 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12527 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13407 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12807 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23356 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13529 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.7м/с
93%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 17898 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат24 февраля, 14:46 • 7364 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12310 просмотра
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили15:38 • 4516 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 8986 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23356 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 34518 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 52805 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 71192 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 74003 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Латвия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 2144 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 9074 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12351 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 17954 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27794 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
Золото

СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, 13-летняя Чжу Э, назначена на руководящую должность в Управлении ракетного вооружения страны. Это решение рассматривается как подготовка к ее возможному преемничеству, несмотря на традиции династии.

СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою юную дочь на руководящую должность в Управлении ракетного вооружения страны, которое занимается ядерными силами Пхеньяна. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

В воскресенье Ким был переизбран на должность генерального секретаря правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), которую он занимал в течение 15 лет.

Дочь Кима, которую долгое время считали Чжу Э и которой, как полагают, около 13 лет, все чаще сопровождает верховного лидера на публичных мероприятиях, в частности, на полигонах для испытаний ракет. Это подогрело слухи о том, что она является фавориткой на должность верховного лидера после Кима, что стало бы историческим отходом от династической традиции, которая отдавала предпочтение наследникам мужского пола.

Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей02.01.26, 05:34 • 18658 просмотров

Будущее направление династии Ким поможет сформировать динамику безопасности на Корейском полуострове, где отношения между Сеулом и Пхеньяном резко ухудшились в последние годы на фоне расширения ядерной и баллистической ракетной программ Кима и жесткой линии бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Чжу Э назначена на должность, аналогичную должности "директора" ракетного управления, сообщил в воскресенье газете Chosun Daily высокопоставленный чиновник южнокорейского правительства со ссылкой на источники в разведке.

Этот шаг призван подготовить ее к принятию командования Корейской народной армией, и, как сообщается, она уже получает инструктаж от генералов и в некоторых случаях даже отдает приказы, в отличие от Чан Чан Ха, который официально занимает должность директора ракетного управления с конца 2023 года.

Ким Чен Ына переизбрали на должность генерального секретаря Трудовой партии КНДР во время съезда в Пхеньяне23.02.26, 06:19 • 5704 просмотра

Это сообщение поступило по самой сильной на сегодняшний день оценке Национальной разведывательной службы Южной Кореи, согласно которой Чжу Э является предполагаемой преемницей. Агентство заявило, что чиновники будут внимательно следить за тем, займет ли она видную роль на девятом съезде Трудовой партии.

Этот формальный съезд, начавшийся в прошлый четверг, определит повестку дня на предстоящий пятилетний период.

Девятый съезд Трудовой партии Кореи в своей резолюции о переизбрании Ким Чен Ына заявил: "Нынешний съезд полностью поддержал и одобрил вежливое предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на должность председателя Трудовой партии Кореи.

Он энергично руководил работой по превращению Корейской народной армии, которая является опорой национальной обороны и гарантией мира, в элитную и мощную армию, создав таким образом революционные вооруженные силы, способные самостоятельно противостоять любой угрозе агрессии и полностью готовые к любой форме войны".

Аналитики предупреждают, что картина преемственности остается неопределенной и может измениться в зависимости от внутренней динамики власти, включая влияние влиятельной сестры Ким Чен Ына, Ё Чжон.

Северная Корея показала Ким Чен Ына за рулем ракетной установки, способной нести ядерное оружие19.02.26, 10:14 • 4528 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Юн Сок Ёль
Ким Чен Ын
Сеул
Северная Корея