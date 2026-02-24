$43.300.02
18:45
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Дочка лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, 13-річна Чжу Е, призначена на керівну посаду в Управлінні ракетного озброєння країни. Це рішення розглядається як підготовка до її можливого наступництва, незважаючи на традиції династії.

ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою юну дочку на керівну посаду в Управлінні ракетного озброєння країни, яке займається ядерними силами Пхеньяну. Про це повідомили південнокорейські ЗМІ з посиланням на високопоставленого урядовця, передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

У неділю Кім був переобраний на посаду генерального секретаря правлячої Трудової партії Кореї (ТПК), яку він обіймав протягом 15 років.

Дочка Кіма, яку довгий час вважали звали Чжу Е і якій, як вважають, близько 13 років, все частіше супроводжує верховного лідера на публічних заходах, зокрема, на полігонах для випробувань ракет. Це підігріло чутки про те, що вона є фавориткою на посаду верховного лідера після Кіма, що стало б історичним відходом від династичної традиції, яка віддавала перевагу спадкоємцям чоловічої статі.

Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей02.01.26, 05:34 • 18613 переглядiв

Майбутній напрямок династії Кім допоможе сформувати динаміку безпеки на Корейському півострові, де відносини між Сеулом та Пхеньяном різко погіршилися останніми роками на тлі розширення ядерної та балістичної ракетної програм Кіма та жорсткої лінії колишнього президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.

Чжу Е призначена на посаду, аналогічну посаді "директора" ракетного управління, повідомив у неділю газеті Chosun Daily високопосадовець південнокорейського уряду з посиланням на джерела в розвідці.

Цей крок покликаний підготувати її до прийняття командування Корейською народною армією, і, як повідомляється, вона вже отримує інструктаж від генералів і в деяких випадках навіть наказує, на відміну від Чан Чан Ха, який офіційно обіймає посаду директора ракетного управління з кінця 2023 року.

Кім Чен Ина переобрали на посаду генерального секретаря Трудової партії КНДР під час з’їзду в Пхеньяні23.02.26, 06:19 • 5696 переглядiв

Це повідомлення надійшло за найсильнішою на сьогодні оцінкою Національної розвідувальної служби Південної Кореї, згідно з якою Чжу Е є передбачуваною наступницею. Агентство заявило, що чиновники уважно стежитимуть за тим, чи займе вона визначну роль на дев'ятому з'їзді Трудової партії.

Цей формальний з'їзд, що розпочався минулого четверга, визначить порядок денний на майбутній п'ятирічний період.

Дев'ятий з'їзд Трудової партії Кореї у своїй резолюції про переобрання Кім Чен Ина заявив: "Цьогорічний з'їзд повністю підтримав і схвалив ввічливу пропозицію про переобрання товариша Кім Чен Ина на посаду голови Трудової партії Кореї.

Він енергійно керував роботою з перетворення Корейської народної армії, яка є опорою національної оборони та гарантією миру, на елітну та потужну армію, створивши таким чином революційні збройні сили, здатні самостійно протистояти будь-якій загрозі агресії та повністю готові до будь-якої форми війни".

Аналітики попереджають, що картина спадкоємності залишається невизначеною і може змінитися залежно від внутрішньої динаміки влади, включаючи вплив впливової сестри Кім Чен Ин, Йо Чжон.

Північна Корея показала Кім Чен Ина за кермом ракетної установки, здатної нести ядерну зброю19.02.26, 10:14 • 4466 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Ядерна зброя
Юн Сок Йоль
Кім Чен Ин
Сеул
Північна Корея