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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24418 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150796 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133336 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135880 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132296 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132895 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195445 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77380 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164490 перегляди

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Експрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль постане перед кримінальним судом за звинуваченням у повстанні

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля судитимуть за звинуваченням у повстанні. Йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.

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Мер Сеула О Се Хун балотуватиметься на пост президента Південної Кореї

О Се Хун, мер Сеула, 13 квітня оголосить про висування своєї кандидатури на посаду президента Південної Кореї. Вибори відбудуться 3 червня після імпічменту колишнього лідера Юн Сук Йоля.

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У Південній Кореї після імпічменту президента визначили дату нових виборів

Уряд Південної Кореї планує провести вибори президента 3 червня після усунення Юн Сок Йоля. Реєстрація кандидатів триватиме до 11 травня, а кампанія стартує 12 травня.

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Суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юна та усунув його з посади

Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану. У країні протягом 60 днів мають відбутися дострокові вибори.

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У Південній Кореї суд відхилив імпічмент прем'єру: відновив його як виконувача обов'язків президента

Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су, поновивши його на посаді в. о. президента. Це сталося на тлі політичної кризи та очікування рішення щодо імпічменту президента Юна.

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США додали Південну Корею до списку "чутливих" країн на тлі ядерних питань

США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.

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Південна Корея закликає до спокою напередодні рішення щодо імпічменту Юн Сук Йоля

Уряд Південної Кореї закликає громадян до спокою напередодні очікуваного вердикту Конституційного суду щодо імпічменту президента. Влада мобілізувала значні сили безпеки в центрі Сеула.

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