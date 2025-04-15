Юн Сок Йоль

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля судитимуть за звинуваченням у повстанні. Йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.
О Се Хун, мер Сеула, 13 квітня оголосить про висування своєї кандидатури на посаду президента Південної Кореї. Вибори відбудуться
3 червня після імпічменту колишнього лідера Юн Сук Йоля.
Уряд Південної Кореї планує провести вибори президента 3 червня після усунення Юн Сок Йоля. Реєстрація кандидатів триватиме до 11
травня, а кампанія стартує 12 травня.
Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану. У країні протягом
60 днів мають відбутися дострокові вибори.
Сеул готується до економічних викликів після оголошення США нових мит. Прем'єр-міністр Хан Дак Су доручив підтримати постраждалі галузі та активізувати переговори з Вашингтоном.
Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су, поновивши його на посаді в. о. президента. Це
сталося на тлі політичної кризи та очікування рішення щодо імпічменту президента Юна.
США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.
Уряд Південної Кореї закликає громадян до спокою напередодні очікуваного вердикту Конституційного суду щодо імпічменту президента. Влада мобілізувала значні сили безпеки в центрі Сеула.