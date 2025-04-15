Юн Сок Йоль

У Південній Кореї суд відхилив імпічмент прем'єру: відновив його як виконувача обов'язків президента

Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су, поновивши його на посаді в. о. президента. Це сталося на тлі політичної кризи та очікування рішення щодо імпічменту президента Юна.