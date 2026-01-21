Експрем'єр Південної Кореї отримав 23 роки в'язниці за роль у введенні воєнного стану

$43.180.08
Ексклюзив
10:55 • 162 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
08:59 • 7330 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 28297 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 49517 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 44245 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 71070 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 39849 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 60411 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27001 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29969 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави

Ексклюзив
Ексклюзив
10:55 • 166 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 37682 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 71075 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 60417 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 53563 перегляди
Експрем'єр Південної Кореї отримав 23 роки в'язниці за роль у введенні воєнного стану

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Колишнього прем'єр-міністра Південної Кореї Хана Док Су засудили до 23 років ув'язнення за сприяння введенню воєнного стану. Суд визнав його винним у заколоті та лжесвідченні, що може вплинути на справу екс-президента Юна.

Експрем'єр Південної Кореї отримав 23 роки в'язниці за роль у введенні воєнного стану

Колишнього прем'єр-міністра Південної Кореї Хан Док Су в середу засудили до 23 років позбавлення волі за ключову роль у заколоті шляхом сприяння короткочасному введенню воєнного стану колишнім президентом країни Юн Сок Йолем, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Центральний районний суд Сеула виніс вирок виніс вирок у першій ухвалі, підтвердивши, що оголошення воєнного стану 3 грудня 2024 року та подальші дії являють собою заколот.

Покарання було суворішим за 15 років, яких вимагала команда спеціального прокурора Чо Ин Сука за обвинуваченнями, що включали сприяння ватажку заколоту, ключову роль у заколоті та лжесвідчення.

Суддя Лі Цзін Гван, головуючий суддя, наказав взяти Хана під варту, посилаючись на побоювання, що він може знищити докази.

Суд заявив, що колишній прем'єр-міністр брав участь у заколоті, запропонувавши Юну скликати засідання кабінету міністрів перед оголошенням указу.

Хан не висловлював своєї незгоди з указом під час засідання кабінету міністрів і, схоже, закликав тодішнього міністра внутрішніх справ Лі Сан Міна виконати наказ Юна відключити електроенергію та воду для ЗМІ, які критикують адміністрацію, йдеться у повідомленні.

Хан – перший член кабінету Юна, якого засудили за указ про воєнний стан, який було скасовано через шість годин після голосування Національними зборами.

Суд також визнав Хана винним у підписанні переглянутого указу після скасування декрету з метою підвищення його легітимності, його анулювання та надання неправдивих свідчень під присягою в Конституційному суді.

Колишній прем'єр-міністр заперечує обвинувачення, заявляючи, що він не знав про плани запровадження воєнного стану, окрім самого указу, і ніколи не погоджувався з ним і не сприяв його введенню.

Очікується, що це рішення вплине на власне суд над Юном за обвинуваченням в організації заколоту у вигляді декрету про воєнний стан.

Судовий процес завершився минулого тижня, при цьому група спеціального прокурора вимагала страти, а вердикт має бути оголошено 19 лютого.

У Південній Кореї прокурор вимагає смертної кари для експрезидента Юн Сок Йоля13.01.26, 14:59 • 5355 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Воєнний стан
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Хан Док Су
Юн Сок Йоль
Сеул
Південна Корея