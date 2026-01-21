Експрем'єр Південної Кореї отримав 23 роки в'язниці за роль у введенні воєнного стану

Колишнього прем'єр-міністра Південної Кореї Хан Док Су в середу засудили до 23 років позбавлення волі за ключову роль у заколоті шляхом сприяння короткочасному введенню воєнного стану колишнім президентом країни Юн Сок Йолем, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Центральний районний суд Сеула виніс вирок виніс вирок у першій ухвалі, підтвердивши, що оголошення воєнного стану 3 грудня 2024 року та подальші дії являють собою заколот.

Покарання було суворішим за 15 років, яких вимагала команда спеціального прокурора Чо Ин Сука за обвинуваченнями, що включали сприяння ватажку заколоту, ключову роль у заколоті та лжесвідчення.

Суддя Лі Цзін Гван, головуючий суддя, наказав взяти Хана під варту, посилаючись на побоювання, що він може знищити докази.

Суд заявив, що колишній прем'єр-міністр брав участь у заколоті, запропонувавши Юну скликати засідання кабінету міністрів перед оголошенням указу.

Хан не висловлював своєї незгоди з указом під час засідання кабінету міністрів і, схоже, закликав тодішнього міністра внутрішніх справ Лі Сан Міна виконати наказ Юна відключити електроенергію та воду для ЗМІ, які критикують адміністрацію, йдеться у повідомленні.

Хан – перший член кабінету Юна, якого засудили за указ про воєнний стан, який було скасовано через шість годин після голосування Національними зборами.

Суд також визнав Хана винним у підписанні переглянутого указу після скасування декрету з метою підвищення його легітимності, його анулювання та надання неправдивих свідчень під присягою в Конституційному суді.

Колишній прем'єр-міністр заперечує обвинувачення, заявляючи, що він не знав про плани запровадження воєнного стану, окрім самого указу, і ніколи не погоджувався з ним і не сприяв його введенню.

Очікується, що це рішення вплине на власне суд над Юном за обвинуваченням в організації заколоту у вигляді декрету про воєнний стан.

Судовий процес завершився минулого тижня, при цьому група спеціального прокурора вимагала страти, а вердикт має бути оголошено 19 лютого.

