Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.
Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.
О Се Хун, мер Сеула, 13 квітня оголосить про висування своєї кандидатури на посаду президента Південної Кореї. Вибори відбудуться 3 червня після імпічменту колишнього лідера Юн Сук Йоля.
Поліція Південної Кореї розслідує справу проти 56-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні масштабної лісової пожежі. Внаслідок трагедії загинуло 30 людей, знищено тисячі споруд.
Вночі в південно-східній частині Південної Кореї відновилися лісові пожежі. Влада направила пожежні вертольоти для гасіння. Кількість загиблих досягла 30 осіб, десятки поранені.
Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.
Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.
Внаслідок масштабних лісових пожеж у Південній Кореї загинуло 18 людей, ще одна зникла безвісти. Вогонь знищив тисячі гектарів лісу та сотні будівель.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
Міноборони Південної Кореї висловило протест військовому аташе рф через систематичне входження російських літаків в їх ідентифікаційну зону ППО (KADIZ). Це вже восьмий випадок за останні 10 днів.
Південнокорейський військовий безпілотник Heron зіткнувся з гелікоптером на аеродромі в Янджу. Інцидент викликав пожежу, яку було згашено протягом 20 хвилин, жертв немає.
США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.
Уряд Південної Кореї закликає громадян до спокою напередодні очікуваного вердикту Конституційного суду щодо імпічменту президента. Влада мобілізувала значні сили безпеки в центрі Сеула.
Винищувач KF-16 помилково скинув авіабомби MK-82 на передмістя Сеула під час навчань, поранивши 15 осіб. Інцидент стався в місті Почхон, пошкодивши два будинки та церкву.
На курському напрямку українські військові відбили 4 атаки росіян, ще 3 боєзіткнення триває. Загалом за добу відбулося 60 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
Точність північнокорейських ракет, якими рф обстрілює Україну, зросла, пише Reuters.
У міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак Air Busan перед вильотом до Гонконгу. Всі 176 пасажирів та членів екіпажу евакуйовані, троє отримали травми під час евакуації.
Сотні протестувальників увірвалися до будівлі суду після продовження арешту президента Юн Сок Йоля. 46 осіб заарештовано, постраждали 9 поліцейських та близько 40 протестувальників.
Сотні прихильників президента Юн Сук Йоля штурмували будівлю суду в Сеулі після рішення про продовження його арешту на 20 днів. Протестувальники прорвалися крізь поліцію, розбивали вікна та знищували майно, 46 осіб затримано.
Юн Сук Йоля заарештували за підозрою у спробі запровадження воєнного стану та використання військових сил проти парламенту. Президента утримуватимуть під вартою до 20 днів, поки прокуратура готуватиме офіційні обвинувачення.
Юн Сук Йоль став першим діючим президентом Південної Кореї, якого затримали в рамках кримінального розслідування. Президенту оголосили імпічмент через невдале введення воєнного стану 3 грудня.
Президента Юн Сок Йоля заарештовано за підозрою в державній зраді після невдалої спроби введення воєнного стану. Він відмовляється від допитів та може втратити посаду через імпічмент.
60-річний чоловік здійснив самопідпал біля офісу антикорупційного агентства в Сеулі, де допитували президента Юн Сок Йоля. Чоловік загинув внаслідок отриманих травм.
На польській залізниці через негоду виникли серйозні перебої в русі, затримано або скасовано 115 потягів. Найбільші проблеми спостерігаються на маршрутах Варшава-Ґдиня та Ольштин-Ельблонг через обледеніння контактної мережі.
Слідчі заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля у його резиденції в Сеулі. Арешт пов'язаний із запровадженням воєнного стану в грудні та подальшим переховуванням від слідства.
Конституційний суд Південної Кореї розпочинає слухання у справі про імпічмент президента Юн Сук Йоля. Процес, що триватиме кілька тижнів, пов'язаний з оголошенням надзвичайного стану та підозрою у заколоті.
Юн Сок Йоль, відсторонений від посади президент Південної Кореї, отримає 3% надбавку до зарплати попри імпічмент. Його річна зарплата зросте до 262,6 млн вон, що викликало критику серед населення.
Антикорупційне агентство готується до другої спроби арешту президента Юн Сок Йоля за спробу введення воєнного стану. Резиденцію посилено охороняють сотні озброєних охоронців та військових за барикадами.
Суд Сеула продовжив ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля після невдалої спроби його затримання. Президент забарикадувався у резиденції після спроби запровадження воєнного стану та імпічменту.
Держсекретар США заявив про критичне значення позиції України в курській області для майбутніх переговорів. Блінкен наголосив на необхідності гарантій безпеки для України через загрозу нової атаки путіна.