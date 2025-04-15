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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1584 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 4866 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29485 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160212 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138557 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141538 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136091 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135965 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196699 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Новини Світу • 10 квітня, 14:56 • 68505 перегляди

"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.

Новини Світу • 9 квітня, 14:54 • 13536 перегляди

Мер Сеула О Се Хун балотуватиметься на пост президента Південної Кореї

О Се Хун, мер Сеула, 13 квітня оголосить про висування своєї кандидатури на посаду президента Південної Кореї. Вибори відбудуться 3 червня після імпічменту колишнього лідера Юн Сук Йоля.

Новини Світу • 9 квітня, 10:10 • 8140 перегляди

У Південній Кореї 56-річного чоловіка підозрюють в організації смертоносної пожежі

Поліція Південної Кореї розслідує справу проти 56-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні масштабної лісової пожежі. Внаслідок трагедії загинуло 30 людей, знищено тисячі споруд.

Новини Світу • 30 березня, 11:17 • 42921 перегляди

У Південній Кореї відновилися лісові пожежі, кількість загиблих зросла до 30

Вночі в південно-східній частині Південної Кореї відновилися лісові пожежі. Влада направила пожежні вертольоти для гасіння. Кількість загиблих досягла 30 осіб, десятки поранені.

Новини Світу • 29 березня, 11:31 • 20653 перегляди

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.

Новини Світу • 28 березня, 10:48 • 176211 перегляди

Hyundai, Samsung, LG та KIA планують повернення в рф, але за певних умов - ЗМІ

Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.

Економіка • 28 березня, 07:50 • 30421 перегляди

Південна Корея: кількість жертв лісових пожеж зросла до 18, загинув пілот пожежного гелікоптера

Внаслідок масштабних лісових пожеж у Південній Кореї загинуло 18 людей, ще одна зникла безвісти. Вогонь знищив тисячі гектарів лісу та сотні будівель.

Новини Світу • 26 березня, 07:58 • 12051 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31387 перегляди

Російські літаки увосьме за 10 днів зайшли до зони ППО Південної Кореї: Сеул викликав військового аташе рф

Міноборони Південної Кореї висловило протест військовому аташе рф через систематичне входження російських літаків в їх ідентифікаційну зону ППО (KADIZ). Це вже восьмий випадок за останні 10 днів.

Новини Світу • 20 березня, 11:52 • 9076 перегляди

У Південній Кореї безпілотник зіткнувся з гелікоптером, жертв немає

Південнокорейський військовий безпілотник Heron зіткнувся з гелікоптером на аеродромі в Янджу. Інцидент викликав пожежу, яку було згашено протягом 20 хвилин, жертв немає.

Новини Світу • 17 березня, 13:12 • 12116 перегляди

США додали Південну Корею до списку "чутливих" країн на тлі ядерних питань

США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.

Новини Світу • 15 березня, 08:37 • 16521 перегляди

Південна Корея закликає до спокою напередодні рішення щодо імпічменту Юн Сук Йоля

Уряд Південної Кореї закликає громадян до спокою напередодні очікуваного вердикту Конституційного суду щодо імпічменту президента. Влада мобілізувала значні сили безпеки в центрі Сеула.

Новини Світу • 14 березня, 04:05 • 16954 перегляди

У Південній Кореї винищувач помилково скинув авіабомби на передмістя Сеула: щонайменше 15 людей поранено

Винищувач KF-16 помилково скинув авіабомби MK-82 на передмістя Сеула під час навчань, поранивши 15 осіб. Інцидент стався в місті Почхон, пошкодивши два будинки та церкву.

Новини Світу • 6 березня, 07:35 • 15284 перегляди

На Курщині Сили оборони відбили чотири атаки рф, ще три боєзіткнення тривають - Генштаб

На курському напрямку українські військові відбили 4 атаки росіян, ще 3 боєзіткнення триває. Загалом за добу відбулося 60 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.

Війна • 28 лютого, 14:35 • 18992 перегляди

Reuters дізналося про підвищення точності використовуваних рф північнокорейських ракет

Точність північнокорейських ракет, якими рф обстрілює Україну, зросла, пише Reuters.

Війна • 6 лютого, 08:27 • 24257 перегляди

У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, є постраждалі

У міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак Air Busan перед вильотом до Гонконгу. Всі 176 пасажирів та членів екіпажу евакуйовані, троє отримали травми під час евакуації.

Новини Світу • 28 січня, 15:13 • 25216 перегляди

Прихильники заарештованого президента Південної Кореї штурмували будівлю суду: є затримані та постраждалі

Сотні протестувальників увірвалися до будівлі суду після продовження арешту президента Юн Сок Йоля. 46 осіб заарештовано, постраждали 9 поліцейських та близько 40 протестувальників.

Новини Світу • 19 січня, 09:49 • 46845 перегляди

Протестувальники атакували суд у Сеулі через продовження арешту президента

Сотні прихильників президента Юн Сук Йоля штурмували будівлю суду в Сеулі після рішення про продовження його арешту на 20 днів. Протестувальники прорвалися крізь поліцію, розбивали вікна та знищували майно, 46 осіб затримано.

Новини Світу • 19 січня, 03:06 • 29432 перегляди

Президента Південної Кореї затримали за спробу запровадити воєнний стан

Юн Сук Йоля заарештували за підозрою у спробі запровадження воєнного стану та використання військових сил проти парламенту. Президента утримуватимуть під вартою до 20 днів, поки прокуратура готуватиме офіційні обвинувачення.

Новини Світу • 18 січня, 20:07 • 28618 перегляди

Президент Південної Кореї відвідав суд після імпічменту та арешту

Юн Сук Йоль став першим діючим президентом Південної Кореї, якого затримали в рамках кримінального розслідування. Президенту оголосили імпічмент через невдале введення воєнного стану 3 грудня.

Новини Світу • 18 січня, 05:29 • 30544 перегляди

Воєнний стан, арешт та імпічмент президента Юна: кульмінація подій у Південній Кореї

Президента Юн Сок Йоля заарештовано за підозрою в державній зраді після невдалої спроби введення воєнного стану. Він відмовляється від допитів та може втратити посаду через імпічмент.

Новини Світу • 16 січня, 08:29 • 22769 перегляди

У Сеулі чоловік підпалив себе біля будівлі, де проводили допит президента Південної Кореїї

60-річний чоловік здійснив самопідпал біля офісу антикорупційного агентства в Сеулі, де допитували президента Юн Сок Йоля. Чоловік загинув внаслідок отриманих травм.

Новини Світу • 15 січня, 23:08 • 22497 перегляди

У Польщі через негоду залізничний колапс: деякі поїзди затримуються до 10 годин

На польській залізниці через негоду виникли серйозні перебої в русі, затримано або скасовано 115 потягів. Найбільші проблеми спостерігаються на маршрутах Варшава-Ґдиня та Ольштин-Ельблонг через обледеніння контактної мережі.

Новини Світу • 15 січня, 08:29 • 26563 перегляди

У Південній Кореї заарештували президента Юн Сок Йоля

Слідчі заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля у його резиденції в Сеулі. Арешт пов'язаний із запровадженням воєнного стану в грудні та подальшим переховуванням від слідства.

Новини Світу • 15 січня, 03:23 • 32422 перегляди

У Південній Кореї починається слухання щодо імпічменту президента

Конституційний суд Південної Кореї розпочинає слухання у справі про імпічмент президента Юн Сук Йоля. Процес, що триватиме кілька тижнів, пов'язаний з оголошенням надзвичайного стану та підозрою у заколоті.

Новини Світу • 14 січня, 01:01 • 26188 перегляди

Президенту Південної Кореї, якому оголошено імпічмент, підвищили зарплату

Юн Сок Йоль, відсторонений від посади президент Південної Кореї, отримає 3% надбавку до зарплати попри імпічмент. Його річна зарплата зросте до 262,6 млн вон, що викликало критику серед населення.

Новини Світу • 13 січня, 07:43 • 22464 перегляди

Президента Південної Кореї намагаються заарештувати в укріпленій резиденції

Антикорупційне агентство готується до другої спроби арешту президента Юн Сок Йоля за спробу введення воєнного стану. Резиденцію посилено охороняють сотні озброєних охоронців та військових за барикадами.

Новини Світу • 8 січня, 08:44 • 20285 перегляди

У Південній Кореї суд продовжив дію ордера на арешт Юн Сок Йоля

Суд Сеула продовжив ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля після невдалої спроби його затримання. Президент забарикадувався у резиденції після спроби запровадження воєнного стану та імпічменту.

Новини Світу • 7 січня, 14:35 • 20431 перегляди

Блінкен назвав позицію України на курщині "важливою" для переговорів

Держсекретар США заявив про критичне значення позиції України в курській області для майбутніх переговорів. Блінкен наголосив на необхідності гарантій безпеки для України через загрозу нової атаки путіна.

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