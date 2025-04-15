У Польщі через негоду залізничний колапс: деякі поїзди затримуються до 10 годин

На польській залізниці через негоду виникли серйозні перебої в русі, затримано або скасовано 115 потягів. Найбільші проблеми спостерігаються на маршрутах Варшава-Ґдиня та Ольштин-Ельблонг через обледеніння контактної мережі.