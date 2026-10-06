КНДР пригрозила Південній Кореї жорсткими заходами через звинувачення у "мінному інциденті"
Київ • УНН
Пхеньян відкинув висновки Сеула про встановлення міни КНДР у демілітаризованій зоні. КНДР пригрозила негайною відповіддю на порушення кордону.
У вівторок Міністерство закордонних справ Північної Кореї відкинуло звинувачення з боку Південної Кореї щодо вибуху міни на кордоні та пригрозило сусідові "негайними й потужними контрзаходами" у разі будь-якого порушення своєї території, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Видання зауважує, що ця заява пролунала наступного дня після того, як Південна Корея повідомила: спільне розслідування з Командуванням ООН та науковий аналіз підтвердили, що двоє її військовослужбовців отримали серйозні поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, встановленій Північною Кореєю в демілітаризованій зоні.
У повідомленні, оприлюдненому державним інформаційним агентством KCNA, міністерство назвало розслідування Південною Кореєю інциденту, що стався 21 вересня, "заздалегідь спланованим фарсом", метою якого було пов’язати подію з Північною Кореєю та виправдати дипломатичні й військові заходи проти Пхеньяна.
Відомство назвало висновки розслідування "серйозною провокацією" та порушенням суверенітету Північної Кореї, пообіцявши, що Пхеньян реалізовуватиме свої суверенні права "більш рішуче й сміливо" задля гарантування безпеки кордону.
"Якщо чобіт або іскра з боку Республіки Корея перетнуть кордон бодай на міліметр і порушать нашу територію, прикордонні війська КНДР вживуть негайних і потужних контрзаходів", — додали в міністерстві.
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У своїй заяві міністерство використовувало офіційні абревіатури назв Південної та Північної Кореї.
Міністерство заявило, що не зважатиме на операції Південної Кореї з розмінування, попередивши, що в разі повторення подібного інциденту на південному боці вся відповідальність ляже виключно на Сеул.
За даними Сеула, цього року Північна Корея залучила до 7000 робітників для встановлення мін і зведення огорож у межах робіт із посилення прикордонних укріплень.
Військове командування Південної Кореї також вимагало від Пхеньяна вибачень і прибирання мін, які, за твердженням Сеула, були встановлені з порушенням умов перемир’я часів Корейської війни, водночас розпочавши власні роботи з розмінування в цьому районі.
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Остання заява Пхеньяна стала продовженням коментарів, зроблених у п’ятницю Кім Йо Чжон — впливовою сестрою лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка також відкинула вимогу Сеула щодо вибачень. Дві Кореї формально залишаються у стані війни, оскільки Корейська війна 1950–1953 років завершилася перемир’ям, а не мирним договором.
Північна Корея ігнорує пропозиції Південної Кореї щодо діалогу відтоді, як у 2023 році оголосила Південь "ворожою" державою.