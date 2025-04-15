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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2730 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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У КНДР відбувся перший за 6 років міжнародний марафон: переміг місцевий бігун

У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.

Новини Світу • 7 квітня, 15:37 • 10804 перегляди

Перші британські туристи, яким дозволили відвідати Північну Корею після 5-річної перерви, розповіли про свої враження

Група туристів з Британії та інших країн відвідала КНДР вперше після пандемії. Візитери розповіли про жорсткий контроль, обмеження пересування та спілкування з місцевими під час 4-денної поїздки.

Новини Світу • 1 березня, 13:18 • 52886 перегляди

"Їх кількість може зрости": Зеленський розповів про участь північнокорейських солдатів у ворожих атаках

Президент України заявив, що українські захисники стримують атаки, участь у яких беруть північнокорейські солдати. За його словами, їх кількість може зрости, тому необхідно посилювати оборонну співпрацю.

Війна • 17 грудня, 12:35 • 13432 перегляди

Загинуть мільйони людей: Newsweek змоделював ядерний удар по столицям росії, Китаю і КНДР

Видання Newsweek проаналізувало можливі наслідки ядерного удару американською бомбою B-83 по Москві, Пекіну та Пхеньяну. За підрахунками, загальна кількість жертв може сягнути понад 4 мільйони осіб.

Війна • 30 листопада, 14:41 • 65397 перегляди

Міністр оборони рф приїхав в КНДР для переговорів: що відомо

андрій бєлоусов відвідав Північну Корею для переговорів з військовим керівництвом країни. США стверджують, що КНДР направила понад 10 000 солдатів до Росії і постачає військове обладнання.

Війна • 29 листопада, 15:20 • 23011 перегляди

Команда Трампа розглядає можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином

Команда новообраного президента США обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером КНДР. Цей дипломатичний крок може знизити ризик збройного конфлікту між країнами.

Новини Світу • 26 листопада, 21:52 • 15803 перегляди

КНДР та рф підписали таємничий спортивний протокол

Міністри спорту КНДР та рф підписали протокол про спортивні обміни на 2025 рік під час зустрічі в Пхеньяні. Це відбувається на тлі посилення військової співпраці між країнами та постачання КНДР зброї для війни в Україні.

Новини Світу • 25 листопада, 00:11 • 16862 перегляди

путін подарував понад 70 тварин північнокорейському зоопарку після відправки КНДР тисяч солдатів у рф

Міністр охорони довкілля рф доставив до Пхеньяна понад 70 тварин, включаючи лева та двох ведмедів. Подарунок надійшов після повідомлень про відправку КНДР тисяч солдатів для участі в бойових діях в Україні.

Новини Світу • 21 листопада, 06:56 • 13266 перегляди

КНДР хоче обміняти військову допомогу рф у війні проти України на доступ до ракетних, ядерних та військових програм - МЗС

За даними української розвідки, Північна Корея прагне отримати доступ до російських ядерних та ракетних технологій в обмін на військову підтримку рф у війні проти України.

Війна • 16 листопада, 16:43 • 31817 перегляди

росія вчить Північну Корею сучасній війні: Зеленський зустрівся із главою МЗС Японії

Президент України провів зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Японії Івая Такеші. Обговорили новий пакет підтримки, загрози від співпраці КНДР з рф та подальшу економічну співпрацю.

Війна • 16 листопада, 15:15 • 29440 перегляди

КНДР ратифікувала договір про взаємну оборону з росією

Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з росією. Документ передбачає надання військової допомоги у разі нападу на одну зі сторін.

Новини Світу • 12 листопада, 01:52 • 22162 перегляди

Південна Корея запустила балістичну ракету у відповідь на дії КНДР

Південна Корея провела навчання із запуском балістичної ракети "Хьонму-2" в Жовтому морі. Запуск став відповіддю на нещодавнє випробування КНДР міжконтинентальної ракети "Хвасон-19".

Новини Світу • 8 листопада, 03:50 • 19706 перегляди

Північна Корея та рф провели спільну технологічну виставку

У Пхеньяні завершилась спільна виставка інноваційних технологій КНДР та терористичної країни. Захід став демонстрацією поглиблення співпраці між країнами після зустрічі їхніх лідерів у червні.

Новини Світу • 1 листопада, 04:04 • 20101 перегляди

КНДР звинувачує Південну Корею у шпигунстві через безпілотники над Пхеньяном

Міноборони КНДР заявило про виявлення південнокорейського безпілотника, що розкидав листівки над Пхеньяном. У пам'яті дрона знайдено понад 230 планів польотів з червня 2023 року.

Новини Світу • 28 жовтня, 07:25 • 14226 перегляди

Зеленський розкрив терміни появи північнокорейських військових на фронті

Президент заявив про застосування КНДР військових у бойових діях в Україні 27-28 жовтня. Зеленський закликав світових лідерів до принципової реакції на ескалацію з боку рф та КНДР.

Війна • 25 жовтня, 09:43 • 14501 перегляди

Північнокорейська повітряна куля зі сміттям впала на президентський комплекс у Сеулі

Повітряна куля з КНДР лопнула над президентським комплексом у Сеулі, скинувши сміття. Це другий подібний випадок за останні місяці, що викликає занепокоєння щодо вразливості ключових об'єктів Південної Кореї.

Новини Світу • 24 жовтня, 07:04 • 15675 перегляди

Буданов: КНДР допомагає рф в обмін на ядерні технології

Глава ГУР МО України заявив, що рф передає КНДР технології для ядерної зброї в обмін на військових та снаряди. За його словами, до кінця жовтня 2600 північнокорейських військових прибудуть воювати в курську область.

Війна • 23 жовтня, 07:50 • 94970 перегляди

Кім Чен Ин відвідав базу міжконтинентальних балістичних ракет - Bloomberg

Лідер КНДР проінспектував стратегічні ракетні бази та закликав до готовності завдати удару у відповідь. Візит відбувся напередодні президентських виборів у США, що може бути спробою привернути увагу до військової могутності Пхеньяна.

Новини Світу • 23 жовтня, 02:56 • 21114 перегляди

пхеньян відкидає повідомлення про відправку своїх солдатів для допомоги у агресії рф проти України

північна корея спростувала повідомлення про відправку 1500 військових до росії для допомоги у війні проти України. Південна Корея наполягає на військовій підтримці кндр агресивних дій росії в Україні.

Війна • 22 жовтня, 10:25 • 54279 перегляди

У Франції прокоментували можливість розміщення сил стримування в Україні на тлі співпраці КНДР та рф

Міністр ЗС Франції заявив, що залучення північнокорейських військових до війни може стати "поворотним моментом" для відправки французьких сил в Україну. Він також прокоментував План перемоги Зеленського.

Війна • 22 жовтня, 07:41 • 17710 перегляди

Вашингтон: відправка Північною Кореєю військ в Україну буде "небезпечним" кроком

США попередили про небезпеку відправки Північною Кореєю військ для підтримки росії в Україні. КНДР може направити до 12 000 солдатів, включаючи 1500 спецпризначенців.

Війна • 22 жовтня, 06:58 • 17218 перегляди

Південна Корея розглядає можливість щодо відправки військових в Україну через дії КНДР

Сеул може надіслати розвідників та експертів в Україну у відповідь на підтримку рф з боку КНДР. Південна Корея також розглядає можливість постачання летальної зброї Києву після надання гуманітарної допомоги.

Війна • 21 жовтня, 20:32 • 45003 перегляди

Серйозна загроза безпеці міжнародної спільноти: у Південній Кореї підтвердили, що кндр відправила до рф свої війська

Розвідка Південної Кореї повідомила про відправку 12 тисяч північнокорейських військових до росії для участі у війні проти України. Сеул вважає це серйозною загрозою міжнародній безпеці.

Війна • 18 жовтня, 11:00 • 68817 перегляди

Ратифікація договору про партнерство між рф та Північною Кореєю: в ЦПД при РНБО пояснили, що вона означає для України

Росія ратифікує договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Це дозволить РФ спростити постачання північнокорейської зброї та створити військовий альянс проти Заходу.

Політика • 15 жовтня, 08:58 • 15446 перегляди

путін вніс до держдуми законопроєкт щодо ратифікації договору про стратегічне партнерство росії з КНДР

Президент РФ подав до Держдуми законопроект про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР. Документ передбачає військову допомогу у разі нападу на одну зі сторін.

Новини Світу • 14 жовтня, 17:38 • 16944 перегляди

"Кілька тисяч" солдатів з Північної Кореї проходять навчання в рф, їх можуть перекинути в Україну - ISW

За даними ISW, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять навчання в росії. Їх можуть розгорнути на фронті в Україні або в прикордонних районах рф до кінця 2024 року.

Війна • 12 жовтня, 06:39 • 22045 перегляди

північна корея вже направила підрозділи в Україну, які наглядають за зброєю кндр - ЦПД РНБО

північна корея відправила інженерні підрозділи в Україну для контролю за використанням своєї зброї російською армією. Деякі північнокорейські військові вже загинули, а боєприпаси та ракети KN23 виявилися низької якості.

Війна • 8 жовтня, 09:31 • 13520 перегляди

Кім Чен Ин заявив про прискорення розробки ядерної зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про намір прискорити створення потужної ядерної зброї. Він підкреслив важливість зміцнення ядерного потенціалу у відповідь на зовнішні загрози.

Новини Світу • 7 жовтня, 21:51 • 16514 перегляди

КНДР постачає половину снарядів, які використовує росія на війні в Україні - The Times

За даними західної розвідки, Північна Корея постачає росії близько 3 млн снарядів на рік. Це забезпечує стабільну підтримку на фронті, але росія все ще зазнає значних втрат.

Війна • 5 жовтня, 01:05 • 70334 перегляди

Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю у разі загрози суверенітету

Лідер КНДР заявив про готовність використати ядерну зброю для захисту суверенітету. Кім Чен Ин підкреслив, що країна продовжить ядерну програму, маючи матеріали для десятків боєголовок.

Новини Світу • 3 жовтня, 23:17 • 17527 перегляди