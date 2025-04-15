У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.
Група туристів з Британії та інших країн відвідала КНДР вперше після пандемії. Візитери розповіли про жорсткий контроль, обмеження пересування та спілкування з місцевими під час 4-денної поїздки.
Президент України заявив, що українські захисники стримують атаки, участь у яких беруть північнокорейські солдати. За його словами, їх кількість може зрости, тому необхідно посилювати оборонну співпрацю.
Видання Newsweek проаналізувало можливі наслідки ядерного удару американською бомбою B-83 по Москві, Пекіну та Пхеньяну. За підрахунками, загальна кількість жертв може сягнути понад 4 мільйони осіб.
андрій бєлоусов відвідав Північну Корею для переговорів з військовим керівництвом країни. США стверджують, що КНДР направила понад 10 000 солдатів до Росії і постачає військове обладнання.
Команда новообраного президента США обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером КНДР. Цей дипломатичний крок може знизити ризик збройного конфлікту між країнами.
Міністри спорту КНДР та рф підписали протокол про спортивні обміни на 2025 рік під час зустрічі в Пхеньяні. Це відбувається на тлі посилення військової співпраці між країнами та постачання КНДР зброї для війни в Україні.
Міністр охорони довкілля рф доставив до Пхеньяна понад 70 тварин, включаючи лева та двох ведмедів. Подарунок надійшов після повідомлень про відправку КНДР тисяч солдатів для участі в бойових діях в Україні.
За даними української розвідки, Північна Корея прагне отримати доступ до російських ядерних та ракетних технологій в обмін на військову підтримку рф у війні проти України.
Президент України провів зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Японії Івая Такеші. Обговорили новий пакет підтримки, загрози від співпраці КНДР з рф та подальшу економічну співпрацю.
Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з росією. Документ передбачає надання військової допомоги у разі нападу на одну зі сторін.
Південна Корея провела навчання із запуском балістичної ракети "Хьонму-2" в Жовтому морі. Запуск став відповіддю на нещодавнє випробування КНДР міжконтинентальної ракети "Хвасон-19".
У Пхеньяні завершилась спільна виставка інноваційних технологій КНДР та терористичної країни. Захід став демонстрацією поглиблення співпраці між країнами після зустрічі їхніх лідерів у червні.
Міноборони КНДР заявило про виявлення південнокорейського безпілотника, що розкидав листівки над Пхеньяном. У пам'яті дрона знайдено понад 230 планів польотів з червня 2023 року.
Президент заявив про застосування КНДР військових у бойових діях в Україні 27-28 жовтня. Зеленський закликав світових лідерів до принципової реакції на ескалацію з боку рф та КНДР.
Повітряна куля з КНДР лопнула над президентським комплексом у Сеулі, скинувши сміття. Це другий подібний випадок за останні місяці, що викликає занепокоєння щодо вразливості ключових об'єктів Південної Кореї.
Глава ГУР МО України заявив, що рф передає КНДР технології для ядерної зброї в обмін на військових та снаряди. За його словами, до кінця жовтня 2600 північнокорейських військових прибудуть воювати в курську область.
Лідер КНДР проінспектував стратегічні ракетні бази та закликав до готовності завдати удару у відповідь. Візит відбувся напередодні президентських виборів у США, що може бути спробою привернути увагу до військової могутності Пхеньяна.
північна корея спростувала повідомлення про відправку 1500 військових до росії для допомоги у війні проти України. Південна Корея наполягає на військовій підтримці кндр агресивних дій росії в Україні.
Міністр ЗС Франції заявив, що залучення північнокорейських військових до війни може стати "поворотним моментом" для відправки французьких сил в Україну. Він також прокоментував План перемоги Зеленського.
США попередили про небезпеку відправки Північною Кореєю військ для підтримки росії в Україні. КНДР може направити до 12 000 солдатів, включаючи 1500 спецпризначенців.
Сеул може надіслати розвідників та експертів в Україну у відповідь на підтримку рф з боку КНДР. Південна Корея також розглядає можливість постачання летальної зброї Києву після надання гуманітарної допомоги.
Розвідка Південної Кореї повідомила про відправку 12 тисяч північнокорейських військових до росії для участі у війні проти України. Сеул вважає це серйозною загрозою міжнародній безпеці.
Росія ратифікує договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Це дозволить РФ спростити постачання північнокорейської зброї та створити військовий альянс проти Заходу.
Президент РФ подав до Держдуми законопроект про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР. Документ передбачає військову допомогу у разі нападу на одну зі сторін.
За даними ISW, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять навчання в росії. Їх можуть розгорнути на фронті в Україні або в прикордонних районах рф до кінця 2024 року.
північна корея відправила інженерні підрозділи в Україну для контролю за використанням своєї зброї російською армією. Деякі північнокорейські військові вже загинули, а боєприпаси та ракети KN23 виявилися низької якості.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про намір прискорити створення потужної ядерної зброї. Він підкреслив важливість зміцнення ядерного потенціалу у відповідь на зовнішні загрози.
За даними західної розвідки, Північна Корея постачає росії близько 3 млн снарядів на рік. Це забезпечує стабільну підтримку на фронті, але росія все ще зазнає значних втрат.
Лідер КНДР заявив про готовність використати ядерну зброю для захисту суверенітету. Кім Чен Ин підкреслив, що країна продовжить ядерну програму, маючи матеріали для десятків боєголовок.