"Кілька тисяч" солдатів з Північної Кореї проходять навчання в рф, їх можуть перекинути в Україну - ISW

За даними ISW, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять навчання в росії. Їх можуть розгорнути на фронті в Україні або в прикордонних районах рф до кінця 2024 року.