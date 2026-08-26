Північна Корея відправить близько 100 спортсменів на Азійські ігри в Японії

Північна Корея планує відправити близько 100 спортсменів на Азійські ігри в Японії. Вони виступатимуть у 14 видах спорту. Змагання пройдуть з 19 вересня до 4 жовтня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Північна Корея відправить близько 100 спортсменів, які змагатимуться у 14 видах спорту, на Азійські ігри в Японії пізніше цього року, повідомив генеральний секретар Олімпійського комітету країни токійській газеті

На попередніх Азійських іграх у Ханчжоу у 2023 році країну представляли 185 спортсменів у 18 видах спорту. Тоді північнокорейські спортсмени здобули 11 золотих, 18 срібних та 10 бронзових медалей.

За даними корейських ЗМІ, Ко Чхоль Хо заявив газеті "Чосон Сінбо", що сподівається на більшу кількість медалей від меншої команди.

Відносини між Північною Кореєю та Японією часто залишаються напруженими. У 2021 році Пхеньян не відправив спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, пояснивши це глобальною кризою у сфері охорони здоров’я.

Пхеньян різко обмежив участь своїх спортсменів у спортивних змаганнях за кордоном під час пандемії, і, як наслідок, Північна Корея також не була представлена на зимових Олімпійських іграх 2022 та 2026 років. Очікується, що понад 11 000 спортсменів з 45 країн візьмуть участь у 20-х Азійських іграх у Нагої та інших містах префектури Айті (Японія) з 19 вересня по 4 жовтня